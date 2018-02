Une cadre en conflit d’intérêt avec son mari lobbyiste

Le gouvernement Couillard a approuvé la participation d’une haute gradée de Transition énergétique Québec à une mission de développement de la filière hydrogène au Japon, en compagnie de son conjoint lobbyiste pour Toyota.

«On peut participer à une mission sans participer aux discussions qui touchent la filière de l'hydrogène. Elle était là en support technique», s’est justifié le ministre des Ressources naturelles Pierre Moreau durant la période de questions.

M. Moreau s’est retrouvé dans l’embarras après que le député péquiste Sylvain Gaudreault a révélé que Michelle St-Jean, directrice corporative à Transition énergétique Québec (TEQ) a participé à une mission au Japon en septembre 2017, trois mois après avoir déclaré un conflit d’intérêts en raison de sa relation avec le lobbyiste de Toyota, Martin Geoffroy, qui a été attaché politique de l’ex-premier ministre libéral Daniel Johnson.

La question est sensible, car TEQ a financé un projet pilote de station-service à l’hydrogène. Le «Journal» révélait la veille que sept proches du PLQ et du PLC sont devenus des lobbyistes dans l’offensive destinée à promouvoir l’automobile à hydrogène, qui vient de recevoir l’appui financier des gouvernements Couillard et Trudeau.

Le péquiste Gaudreault a souligné que Pierre Moreau n’a pas tout dit mercredi en omettant le voyage de Mme St-Jean au Japon.

Pierre Moreau a argué que des mesures ont été mises en place, sans les préciser. «À partir du moment où la situation est connue de la présidente de Transition énergétique Québec, à partir du moment où Mme St-Jean fait sa déclaration d'une façon volontaire, les mesures sont mises en place», a répliqué M. Moreau. Il a affirmé qu’il n’y a eu aucun «contact» entre Mme St-Jean et la filière de l’hydrogène, une affirmation qui a provoqué les railleries de la députée Agnès Maltais, qui a soutenu que c’était difficile d’éviter les contacts lorsqu’on dort dans la même chambre d’hôtel.

Pierre Moreau a indiqué que son prédécesseur Pierre Arcand, qui est maintenant président du Conseil du trésor, était «informé de cette situation» et que des mesures «ont été prises».

La réponse n’a pas satisfait Sylvain Gaudreault, qui a demandé une enquête pour faire la lumière sur la «filière libérale de l’hydrogène».

Pierre Moreau a alors accusé l’opposition officielle d’être sexiste. «Au 21e siècle, on n'a pas à croire que l'emploi d'une personne de sexe féminin dépend de l'emploi occupé par son mari», a-t-il déploré. «Je n'ai aucune raison de penser que la présidente de TEQ ne se conforme pas aux dispositions pour empêcher les relations entre Mme St-Jean et les gens de la filière à hydrogène, j'en suis absolument convaincu», a-t-il ajouté.

Il a ensuite indiqué que «si [le Parti québécois] vous voulez une enquête, vous la ferez si, un jour, vous êtes au gouvernement, nous, on ne la fera pas».