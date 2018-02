Une mini-maison au Salon Expo habitat de l'Estrie

Les mini-maisons ont la cote cette année au Salon Expo habitat de l'Estrie. Pour la première fois, les visiteurs peuvent visiter une unité tout aménagée.

La mini-maison fait 46 mètres carrés (500 pieds carrés). Elle est aménagée pour maximiser l'espace et le rangement. On y trouve des petits meubles pratiques, beaucoup d'armoires bien aménagées. La décoration est uniforme pour donner une impression de grandeur, et garder une ambiance chaleureuse. Le concept est inspiré du «Pocket Neighborhood» lancé aux États-Unis.

Idéale pour soit une personne seule, un couple, ou une petite famille, la mini-maison se vend entre 105 000 $ et 140 000 $ selon les options choisies.

«La simplicité volontaire, on en entend beaucoup parler. On a le goût de rapetisser, de vivre autrement que dans de grandes maisons. Et c'est correct aussi. C'est un super beau projet, mais il fallait penser a bien aménager l'espace. Il faut absolument maximiser l'espace de rangement qui est problématique bien souvent, même dans de grandes maisons. Donc ici je pense qu'on a bien pensé à tout ça, et on a bien travaillé», se réjouit Marie Hogue, designer d'intérieur et conceptrice du Petit Quartier.

Le Petit Quartier devrait voir le jour en 2018 dans le secteur de Fleurimont à Sherbrooke, ou 73 mini-maisons sont déjà vendues ou réservées. Il s'agira du premier quartier de ce genre au Canada.

Plus de 20 000 personnes sont attendues au Salon Expo Habitat qui se déroule du 15 au 18 février au Centre des foires de Sherbrooke. Quelque 132 exposants sont sur place pour présenter des milliers d’idées pour la construction, la rénovation ou la décoration d’une maison.