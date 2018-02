Conservateurs ontariens: Patrick Brown veut se succéder à lui-même

L'ancien chef du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, Patrick Brown, visé par des allégations d’inconduite sexuelle, se lance dans la course de sa propre succession à la direction du parti.

Vendredi matin, le chef intérimaire des conservateurs de l'Ontario, Vic Fedeli, a annoncé l'expulsion de M. Brown du caucus des députés conservateur, mais à la surprise générale, ce dernier a indiqué, plus tard dans la journée, qu’il allait déposer sa candidature pour se succéder à lui-même, selon ce qu’ont rapporté plusieurs médias.

Il s’est rendu ensuite au siège social du parti à Toronto pour officialiser son intention.

L’élu de la circonscription de Barrie a annoncé en janvier dernier sa démission de son poste de chef du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, tout en continuant de siéger comme député conservateur.

Deux femmes avaient affirmé en entrevue avec CTV News que le politicien les aurait agressées alors qu'il était député à Ottawa.

Toutefois, Patrick Brown a toujours démenti les allégations. Cette semaine, il a dénoncé un «assassinat politique» contre lui, en entrevue à Global News.

Sa démission a entraîné une course au leadership à la tête de son parti. Caroline Mulroney, la fille de l'ancien premier ministre Brian Mulroney, Doug Ford, le frère de l'ancien maire de Toronto Rob Ford, et Christine Elliot, la veuve de l'ancien ministre des Finances Jim Flaherty, sont présentement dans la course, tout comme Tanya Granic Allen.

Les résultats seront annoncés le 10 mars.