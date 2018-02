Début des opérations de déglaçage sur le fleuve Saint-Laurent

Le redoux des derniers jours force la Garde côtière à lancer ses opérations de déglaçage sur le fleuve Saint-Laurent, notamment dans le Centre-du-Québec.

Dès lundi, on va commencer à casser la glace sur le fleuve et aux embouchures des rivières, dont les rivières Nicolet et Bécancour.

Les pêcheurs ont jusqu'à dimanche soir pour récupérer leurs cabanes à pêche s'ils ne veulent pas les voir partir avec les glaces.

À Nicolet, l'opération sera plus importante que par les années passées en raison d'un mur de glace qui s'est formé lors du redoux de janvier. Il bloque la moitié de l'embouchure de la rivière Nicolet et menace de créer un embâcle lorsque le couvert de glace cédera ce printemps.

«On veut éviter qu'il y ait un embâcle qui bloquerait toute la rivière. Alors on demande aux pêcheurs de retirer leurs cabanes», explique Sébastien Turgeon, responsable des communications à la Ville de Nicolet.