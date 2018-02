Des conducteurs drogués au volant éviteraient la justice

Des conducteurs drogués au volant pourraient bien échapper à la justice dans les premiers mois suivant la légalisation du cannabis, car il n’y aura pas assez de policiers experts en capacités affaiblies par la drogue.

Lorsque le pot sera légal, la quasi-totalité des patrouilleurs pourront eux-mêmes ordonner une prise de sang, faute d’avoir assez de policiers experts en capacités affaiblies par la drogue pour évaluer tout le monde.

Par contre, on ne sait toujours pas qui sera autorisé à faire ces prises de sang, a-t-on appris hier, lors d’une journée d’étude sur le pot au volant à l’École nationale de police de Nicolet.

Actuellement, il y a 97 policiers experts en capacités affaiblies par la drogue au Québec, aussi appelés des agents évaluateurs. Il devrait y en avoir un minimum de 36 de plus d’ici la légalisation du cannabis pour l’ensemble de la province.

Ils sont formés pour évaluer la gravité des symptômes que les drogues causent chez les suspects et monter une preuve en béton pour le tribunal.

«Est-ce qu’on a besoin de plus d’agents évaluateurs ? La réponse c’est oui, et l’école va tout faire pour augmenter sa capacité de formation là-dedans», dit le directeur des affaires institutionnelles et des communications de l’École nationale de police du Québec (ENPQ), Pierre St-Antoine.

Ligne blanche

Actuellement, l’ENPQ mise beaucoup sur les épreuves de coordination, comme marcher sur une ligne blanche et se toucher le bout du nez, mais ce n’est pas suffisant pour arrêter quelqu’un.

«Quand un patrouilleur québécois aura des soupçons après les épreuves de coordination de mouvements, il pourra vous retirer de la route. Il n’y aura peut-être pas d’accusation au bout du compte, mais sur le plan de la sécurité routière, c’est ça qui est important pour la sécurité des Québécois», indique Pierre St-Antoine.

Deux façons

Il y aura deux façons d’arrêter un conducteur drogué au volant après la légalisation de la marijuana. Un policier expert en capacités affaiblies par la drogue pourra examiner le suspect et demander la prise de sang ou d’urine.

La deuxième méthode sera de passer directement à la prise de sang si le suspect échoue à l’épreuve de coordination des mouvements. La preuve sera moins complète sans policier expert pour expliquer de quelle manière les capacités de conduite du suspect étaient affectées.

Les policiers pourront passer l’alcootest même sans soupçons

Les patrouilleurs pourront d’ici environ six mois ordonner aux conducteurs de passer un alcootest, même si celui-ci n’a pas les yeux vitreux et ne sent pas l’alcool.

La refonte de la loi sur les infractions relatives aux transports qui est actuellement à l’étude à Ottawa donne plus de pouvoir aux patrouilleurs en ce qui a trait à l’alcool au volant.

Pas discriminatoire

Ils n’auront plus à remarquer des symptômes de capacités affaiblies pour demander à un conducteur de passer l’alcootest.

«Si le patrouilleur exerce ses fonctions à titre de policier et que l’individu conduit un véhicule à moteur, il peut demander à passer un appareil de détection approuvé [alcootest] même sans odeur d’alcool ou un aveu de consommation», confirme l’expert-conseil juridique de l’École nationale de police de Nicolet, Maxime Laroche, qui souligne que l’application ne devra pas être discriminatoire.

Cette mesure entrera en vigueur 180 jours après que la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, aura mis son sceau royal sur la nouvelle loi.

Cette période pourrait commencer avant la légalisation du cannabis, car le projet de loi est actuellement devant le Sénat, qui est une des dernières étapes.