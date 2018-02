Du temps supplémentaire dangereux pour les patients

Plus on demande de temps supplémentaire aux infirmières, plus la vie des patients est en jeu, révèle une étude réalisée par un chercheur de l'Université de Sherbrooke.

Christian Rochefort est professeur à l’École des sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’université sherbrookoise; il «documente les impacts sur les patients des soins infirmiers dispensés en contexte de pénurie», explique le site de l’institution d’enseignement.

Les données recueillies par le professeur sont inquiétantes : quand le nombre d’heures de temps supplémentaire des infirmières augmente de 5 %, le taux de mortalité chez les patients augmente de 3 %.

M. Rocherfort et son équipe ont analysé 125 000 hospitalisations et 6,5 millions de quarts de travail d’infirmières, entre 2010 et 2017.

Lui-même un ancien cadre dans le réseau québécois de la santé, le professeur a déjà eu à imposer des heures supplémentaires à son personnel.

Vigilance réduite

Avec les heures supplémentaires, le niveau de vigilance et la capacité d’attention sont réduits, ce qui peut entraîner des erreurs de la part du personnel soignant.

«On voit que quand les heures supplémentaires sont élevées, le risque d’erreurs de médicaments est plus élevé également», donne comme exemple M. Rochefort, rencontré par TVA Nouvelles.

La direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a pour sa part indiqué qu’elle allait «prendre le temps de bien lire l’étude et voir la méthodologie utilisée» avant de réagir sur ces chiffres.

-D’après le reportage d’Andy St-André