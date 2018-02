Elton John reçoit un collier en plein visage durant un concert

Elton John était en train de chanter «Saturday Night's Alright for Fighting» quand un collier lancé sur scène lui a atterri sur le visage et l'aurait apparemment touché au niveau de la bouche mercredi au Caesars Palace de Las Vegas.

Une vidéo de l'incident montre que le chanteur était apparemment très énervé et qu'il a pris quelques instants pour vérifier si ses dents avaient été abîmées et s'il saignait.

Près d'une minute plus tard, toujours énervé, il a repris sa performance avec son groupe, qui lui, ne s'était pas arrêté de jouer. D'après TMZ.com, Elton John avait invité le premier rang du public sur scène et il semblerait que ce soit un des fans qui ait lancé le collier.

Cette mésaventure risque de conforter la légende de la musique, qui a annoncé que sa tournée mondiale de trois ans, Farewell Yellow Brick Road, prévue pour la fin de l'année, serait sa dernière. Les 60 dates nord-américaines de cette ultime tournée se sont d'ailleurs vendues quasiment instantanément.

À l'époque, il avait tenu à remercier son public dans un communiqué : «Je veux dire merci à mes fans pour leur soutien incroyable pendant toute ma carrière et surtout pour leur intérêt pour ma tournée Farewell Yellow Brick Road. Nous allons travailler avec les promoteurs pour faire en sorte d'ajouter des villes et des concerts dans les régions où tous les billets ont été vendus, partout où cela sera possible. Je suis très excité à l'idée de démarrer cette tournée et j'ai hâte de voir tout le monde sur la route», avait-il déclaré.

La tournée démarre en septembre prochain en Pennsylvanie et elle verra le chanteur parcourir cinq continents, pour plus de 300 dates.