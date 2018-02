Gabriella chante pour «Croc-Blanc»

Les Français ont vraiment adopté Gabriella. Après avoir fait un tabac à «The Voice», la Québécoise a été choisie pour interpréter la version française de la chanson-thème de «Croc-Blanc», un film d’animation qui sortira sur plus de 500 écrans en France, le 26 mars, a appris «Le Journal de Montréal».

Gabriella aura même la chance de chanter «Free» avec un grand orchestre classique lors de la présentation en avant-première du film au Luxembourg, le 9 mars.

«Ça va être fou», s’enflamme la jeune artiste, qui a même eu la permission d’accompagner l’orchestre avec son violon, sa marque de commerce.

Réalisé par Alexandre Espigares, «Croc-Blanc» est une adaptation du célèbre roman de Jack London. Parmi les voix qui donneront vie aux personnages animés, on remarque les noms de Virginie Efira et Raphaël Personnaz, deux acteurs très connus en France.

La trame sonore de «Croc-Blanc» a été composée par Bruno Coulais, une star de la musique de film qui a obtenu une nomination aux Oscars, en 2005, pour la chanson «Vois sur ton chemin», tirée du film «Les choristes».

Pour Gabriella, cette association avec un film comme «Croc-Blanc» vaut de l’or. «En France, tous les enfants lisaient le livre quand ils étaient jeunes.»

«Ça va lui donner de la crédibilité. C’est la meilleure façon de se montrer le bout du nez après un long silence radio», soutient son gérant Samuel Busque.

Un «simple» dès la semaine prochaine

On devrait entendre parler beaucoup de Gabriella au cours des prochaines semaines puisqu’en plus de la chanson de «Croc-Blanc», elle dévoilera le premier extrait de son nouvel album, le 23 février, en France.

La date de parution de cet album, qui succédera à «The Story of Oak & Leafless», n’est pas connue. On sait qu’il sera étampé du logo de l’étiquette Polydor, une filiale du géant Universal qui a pris Gabriella sous son aile de l’autre côté de l’océan Atlantique.

Actuellement au Québec pour conclure sa tournée «The Story of Oak and Leafless» (elle sera en concert samedi, à Saint-Bruno de Montarville, et le 23, à Terrebonne), Gabriella repartira pour Paris dès le 24 pour être disponible si on la veut pour faire de la promotion.

Elle passera d’ailleurs la majeure partie des prochains mois en Europe. Des concerts en France, en Suisse et en Belgique sont à son agenda en juin et juillet.