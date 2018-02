Guy Jodoin et Super C, c’est fini

Guy Jodoin peut recommencer à faire son épicerie ailleurs qu’au Super C. L’entente le liant aux épiceries à rabais, qui venait à échéance en décembre, n’a pas été renouvelée.

La nouvelle a été confirmée au «Journal de Montréal» par Marie-Claude Bacon, directrice principale, Services des Affaires corporatives chez Metro Richelieu inc., qui possède la chaîne Super C.

Guy Jodoin parle d’une séparation «en bons termes». L’animateur était devenu le porte-parole de Super C en 2015.

«C’est une belle gang, déclare le principal intéressé. Ils avaient besoin d’une autre stratégie.»

Les deux clans se sont rencontrés pour discuter d’une prolongation de contrat l’an dernier, mais ils n’ont pas réussi à s’entendre. «J’aurais voulu quelque chose à plus long terme, mais ce n’était pas ce qu’ils avaient en tête, raconte Guy Jodoin. Ils m’ont donc remercié.»

Contre Martin Matte

L’embauche de Martin Matte par Maxi, une autre chaîne d’épiceries à rabais, aurait changé la donne. En novembre 2016, le populaire humoriste est devenu le nouveau visage du compétiteur direct de Super C. Leur campagne publicitaire massive a beaucoup fait jaser.

«Les gens chez Super C ne savaient plus trop comment me faire défendre leur bannière. C’est ce qu’on m’a dit», indique Guy Jodoin, qui fêtait récemment sa 1000e émission aux commandes du «Tricheur».

Après Éric Salvail

En libérant Guy Jodoin, Super C fait perdre à Metro Richelieu inc. un deuxième porte-parole en quelques mois.

Après l’éclatement du scandale des inconduites sexuelles d’Éric Salvail en octobre, les épiceries Métro avaient suspendu leur entente avec l’animateur et producteur.