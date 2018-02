Investissement de 9,1 M$ à l’hôpital Santa Cabrini

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi matin qu’il autorisait le projet d’agrandissement et de réaménagement de l’unité d’endoscopie et de chirurgie d’un jour de l’hôpital Santa Cabrini, de Montréal.

Le projet de 9,1 millions de dollars permettra d’ajouter une salle de chirurgie mineure, une salle d’endoscopie, une unité de retraitement des endoscopes ainsi que six civières et quatre fauteuils dans l'aire de préparation et de récupération.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux accorde une aide financière de 5,9 millions de dollars au projet. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal va de son côté assumer le reste de la facture.

Le projet permettra de rendre les services plus efficaces. «Mon enjeu est de prendre des décisions en fonction d’un premier paramètre, la vétusté. Le deuxième paramètre que j’utilise pour prendre la décision d’investir, c’est le besoin», explique le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Les travaux vont commencer dans les prochaines semaines et vont se poursuivre jusqu’à l’été 2019.