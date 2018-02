Joggeuse attaquée: Alain Audet reconnu coupable

Bien que plusieurs objets à caractère sexuel se soient retrouvés sur les lieux de l’agression d’une joggeuse à l’automne 2015, la juge Chantale Pelletier a statué que «la preuve ne permettait pas de conclure que ces objets étaient en possession de l’accusé».

Alain Audet a toutefois été reconnu coupable de la plupart des accusations auxquelles il faisait face, vendredi, au palais de justice de Québec, soit agression armée, séquestration, voies de fait avec lésions, menaces de mort. Il a toutefois été blanchi des accusations de tentative d’agression sexuelle.

Le 2 octobre 2015, la victime, une jeune femme de 27 ans, est allée faire son jogging comme tous les jours sur la promenade qui longe la rivière Saint-Charles.

Chemin faisant, elle a croisé une première fois Alain Audet, «qui l’inquiète» en raison de son allure et de sa façon d’être. Au retour de sa course, elle voit de nouveau l’homme de 54 ans qui «prend son sac à deux mains et la frappe violemment au visage».

Après s’être retrouvée au sol et avoir perdu connaissance, la jeune femme, paniquée, se fait remettre debout par Audet qui, X-Acto à la main, l’a sommée de le suivre. Un bref moment d’inattention de la part d'Audet permettra à la joggeuse de fuir et de trouver de l’aide.

«Attirail du parfait violeur»

Sur les lieux du crime, les policiers ont retrouvé Audet caché dans les buissons, mais aussi de nombreux objets comme un condom au bout déchiré, des gants de latex, un anneau vibrant, un couteau X-Acto, du lubrifiant et une enveloppe de condom vide. Une liste d’objets qui avait fait dire au poursuivant qu’Audet avait avec lui «l’attirail du parfait violeur».

«La preuve ne permet pas de conclure que tous ces objets étaient en possession de l’accusé. L’endroit est public et peut être fréquenté à toute heure. Des personnes peuvent s’y retrouver et abandonner sur place des objets comme le condom au bout déchiré», a mentionné la juge Pelletier.

En se référant à la preuve biologique présentée, la présidente du tribunal a aussi rappelé que les profils génétiques de l’accusé et de sa victime pouvaient se retrouver sur les différents objets, notamment au moment de la chute de la jeune femme lorsqu’elle a été frappée.

Selon la juge, cela «ne démontre aucunement que l’accusé avait l’intention de commettre une agression sexuelle».

Comme la défense admettait les accusations d’agression armée, de voies de fait causant des lésions, de menace de mort et de séquestration, Audet a été déclaré coupable de ces infractions.

Il reviendra devant le tribunal le 2 mars prochain.