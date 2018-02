La mère d'un enfant handicapé supplie le gouvernement de l'aider

Les parents d'un garçon de six ans qui souffre de plusieurs handicaps et d’une déficience intellectuelle se battent afin d'avoir droit à un programme financier mis en place en 2016 par le gouvernement du Québec.

Le fils d'Annie Pelletier, Émeric, a subi dernièrement une intervention chirurgicale à l'Hôpital de Montréal pour enfants pour faire diminuer la pression dans son cerveau à cause de l'hydrocéphalie.

À sa naissance, il a subi une hémorragie cérébrale. Les dommages sont irréversibles.

Il ne marche pas, n'est pas propre et porte encore des couches. Il a aussi une déficience intellectuelle.

Il a déjà subi 12 interventions chirurgicales au cerveau et il y en aura d'autres.

La mère de quatre ans enfants de Lévis ne compte plus les visites de médecins spécialistes à Montréal et les rendez-vous médicaux.

Elle ne peut pas travailler et doit constamment en prendre soin.

En 2016, elle a fait une demande pour avoir droit au supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels, un programme du gouvernement provincial.

Cela lui donnerait 962 dollars par mois.

Les critères d'admissibilité sont les suivants: l'enfant doit avoir des déficiences physiques ou mentales et un total de six limitations dans ses habitudes de vie, ou encore qu'il reçoive des soins complexes à domicile.

Déjà 34 millions ont été versés à des parents à travers la province

Plus de 4000 demandes ont été reçues et 3775 ont été traitées avec un taux d'acceptation de 46%.

Émeric a cependant été refusé. La demande de révision aussi.

L'équipe médicale qui a analysé le dossier a écrit qu’Émeric «ne satisfait pas aux critères».

«Il n'est pas assez handicapé», dit sa mère sur un ton ironique.

Pourtant un neuropsychologue a écrit que le garçon est incapable de fonctionner.

Un physiatre pédiatrique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale à Québec ajoute qu'il a de nombreuses atteintes graves ou absolues.

«Une gestionnaire du réseau de la santé m'a répondue que si je voulais placer Émeric en famille d'accueil il y aurait l'argent nécessair», précise Annie Pelletier, désespérée.

Le ministre de la famille, Luc Fortin, dit que ce n'est pas une question d'argent lorsqu'on accepte ou refuse un enfant dan ce programme.

«Si la mère d'Émeric veut signer une procuration pour que nous ayons accès à son dossier confidentiel, on pourra l'accompagner et vérifier si son cas a été évaluée de façon juste et équitable», indique-t-il.

Le député caquiste François Paradis demande, lui, une révision de ce programme.

«Ça ne répond pas aux attentes. Plusieurs parents et enfants sont laissés à eux-mêmes. Nous avons le devoir de les aider!»