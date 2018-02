La constitution aurait dû inclure le Québec, croit le NPD

Le rapatriement de la constitution de 1982 est une «erreur historique», ont reconnu les délégués du Nouveau Parti démocratique (NPD) réunis en congrès, vendredi.

Les membres de la seconde opposition à Ottawa ont voté à forte majorité pour de cette proposition mise de l’avant par leurs collègues québécois et approuvée par le chef, Jagmeet Singh.

Exclus

«Il est nécessaire que toutes les nations, toutes les provinces soient incluses [dans la constitution]. La réalité est que le Québec et les Premières Nations sont exclus», a expliqué M. Singh dans son discours, vendredi.

En 1982, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau a voté la Loi constitutionnelle de 1982, sans l’accord du Québec. Cela a fait en sorte de rapatrier au pays la constitution canadienne, élaborée au Royaume-Uni, et d’y ajouter la Charte canadienne des droits et libertés.

La plateforme du NPD aux prochaines élections proposera donc d’appuyer «tout effort sérieux visant à reconnaître le caractère national du Québec et assurer son adhésion au cadre constitutionnel canadien».

Le député québécois Alexandre Boulerice était visiblement ravi que le NPD adopte cette position, qui vise à séduire l’électorat québécois.

«Ce n’est pas rien que ce soit Jagmeet Singh lui-même qui soit allé au micro pour défendre l’idée. La nation québécoise était déjà reconnue depuis la déclaration de Sherbrooke proposée par Jack Layton, et maintenant on va plus loin», s’enthousiasme-t-il.

Rappelons qu’en juin, Justin Trudeau a rapidement rejeté la demande du premier ministre québécois Philippe Couillard de relancer le débat constitutionnel.

Une déclaration de revenus

Les délégués du NPD ont aussi voté vendredi pour que les Québécois n’aient qu’une seule déclaration de revenus à faire, à Revenu Québec, qui serait ensuite chargé de transférer la part fédérale à Ottawa.

Une déclaration de revenus unique, comme ce qui existe dans les autres provinces, «renforcerait l’autonomie fiscale du Québec » et ferait économiser de l’argent aux contribuables, selon les néodémocrates.

Le congrès du NPD fédéral réunit des membres de partout au pays à Ottawa jusqu’à dimanche.