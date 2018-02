Les 10 marques les moins fiables selon JD Power

Quand il est question de fiabilité, les inégalités sont grandes dans le monde automobile.

Et si l’on se fie au dernier rapport de fiabilité de JD Power, les marques américaines ont encore du fil à retordre en la matière. Selon l’étude basée sur 36 896 réponses de propriétaires américains de véhicules âgés de trois ans, cinq des 10 marques automobiles ayant connu le plus de problèmes sont d’origine américaine.

Voici, de la dixième à la plus problématique, les 10 marques qui croulent au bas-fond du palmarès 2018 de JD Power.

10. Volvo

La marque de luxe suédoise Volvo a longtemps eu la réputation d’être increvable, mais le rapport de JD Power démontre que ses véhicules ne sont pas exempts de problèmes pour autant. On a dénoté 162 problèmes par 100 véhicules alors que la moyenne pour l’ensemble de l’industrie est établie à 142 problèmes.

9. Dodge

Grande habituée du sous-sol du palmarès de JD Power, Dodge remonte la pente, lentement mais sûrement. Après avoir été la pire marque selon les résultats du palmarès de 2016, elle est passée au quatrième rang l’an dernier et est désormais neuvième avec 166 problèmes par 100 véhicules.

8. Ram

Toujours dans la famille de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ram n’a guère fait mieux que Dodge avec une récolte de 167 problèmes par 100 véhicules. C'est quand même mieux que les 183 problèmes qui avaient été recensés dans l’étude de l’année dernière.

7. Subaru

Les voitures japonaises ont habituellement une réputation de fiabilité assez solide, mais certaines d’entre elles continuent d’avoir des problèmes. C’est le cas de Subaru, qui arrive à égalité avec Ram avec 167 problèmes par 100 véhicules.

6. Mitsubishi

Comme l’an dernier, Mitsubishi demeure dans les bas-fonds du palmarès avec 173 problèmes par 100 véhicules. Avec Subaru, ce sont les deux seules marques japonaises à figurer à ce tableau du déshonneur.

5. Cadillac

Chez General Motors, la marque de luxe Cadillac fait piètre figure avec 186 problèmes par 100 véhicules. Plutôt ironique, quand on sait que Chevrolet et Buick font partie de la liste des 10 marques les plus fiables selon la même étude.

4. Jeep

Comme les autres marques du groupe FCA, Jeep est une habituée du tableau des cancres de JD Power. Cette année ne fait pas exception à la règle, alors que 188 problèmes par 100 véhicules ont été répertoriés.

3. Fiat

Pire marque de l’industrie selon l’étude de 2017, Fiat remonte légèrement la pente cette année avec ses 192 problèmes par 100 véhicules. C’est encore plutôt gênant, on s’entend.

2. Land Rover

Êtes-vous vraiment surpris? Land Rover a fait de gigantesques progrès depuis son passage aux mains de Tata Motors, il y a maintenant 10 ans. Sauf que visiblement, les problèmes de fiabilité ne sont pas encore tous réglés.

1. Chrysler

Eh oui, c’est encore une marque du groupe FCA qui enregistre la pire note au classement de JD Power. Après Fiat l’an dernier, c’est au tour de Chrysler de prendre place à la toute dernière position du palmarès, avec une récolte de 211 problèmes par 100 véhicules. Ouch.