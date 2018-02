L'unique médecin du CHSLD Saint-Augustin démissionne

Le seul médecin du Centre d’hébergement Saint-Augustin, qui compte 266 patients dans le secteur de Beauport, démissionne de son poste en accusant le ministère de la Santé d’être le «seul responsable de la situation» dans le CHSLD.

L’omnipraticienne Louise Côté a remis une lettre le 12 février pour expliquer sa décision. Elle n’a pas voulu répondre aux questions, mais l’absence d’un médecin inquiète des résidents.

«On ne peut pas rester sans docteur. C’est comme nous condamner à mort. Aussi bien nous enterrer avant le temps. Je mets au défi le premier ministre de venir me voir pour comprendre. Je suis tanné. Peut-être qu’il pense que les handicapés ne contribuent plus à la société. J’ai des problèmes multiples, mais j’ai toute ma tête», lance d’un trait Chantal Guay.

Chantal Guay, 53 ans, est inquiète de la démission de son médecin et réclame une rencontre avec le premier ministre.

Atteinte de paralysie cérébrale, la femme de 53 ans habite au CHSLD Saint-Augustin depuis cinq ans. «Je suis ici pour être rassurée, pas le contraire. Le premier ministre est censé être plus instruit que moi, mais le bateau coule.»

Appréciée par les patients, la Dre Côté affirme qu’elle quitte son poste pour protéger sa santé psychologique et physique.

Son départ est prévu pour le 15 avril 2018. Ailleurs, d’autres CHSLD vivent le même problème.

«Si vous avez des plaintes à formuler, je vous suggère d’en faire part au ministère de la Santé, seul responsable de la situation dans les CHSLD. Il n’y a pas de mots pour exprimer mon désarroi, mais je ne me sens plus capable de vivre cette situation, étant seule médecin au CHSLD. Je vous prie d’accepter mes plus profondes excuses», termine la Dre Côté.

Situation précaire

«On met des efforts pour se sortir de cette situation précaire. Je ne dirais pas que c’est une crise, mais ce n’est vraiment pas l’idéal», ajoute le Dr Pierre Laliberté, directeur des services professionnels du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Selon lui, les infirmiers, les pharmaciens et les ambulanciers pourront aider en certaines circonstances.

Le départ des médecins des CHSLD vers les cliniques serait directement lié aux nouvelles exigences de prise en charge d’un plus grand nombre de patients.

Les médecins qui ont moins de 500 patients s’exposent à une réduction de leur rémunération en vertu de la loi 20. En CHSLD, la clientèle nécessite davantage de soins et de suivi.

«C’est vraiment la conséquence de la loi 20 du ministre Barrette», observe la critique péquiste Diane Lamarre.