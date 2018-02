Marie-Mai adresse un message touchant à la personne la plus importante de sa vie

Marie-Mai a pris le temps de souligner l'anniversaire de sa petite Gigi de la façon la plus mignonne qui soit jeudi.

Sur Instagram, la chanteuse a adressé un doux message à celle qui est arrivée dans sa vie il y a de cela un an.

«Gigi’s got my back... Depuis 1 an aujourd’hui! Dès la première journée, elle est devenue ma personne préférée au monde. Maintenant, elle est mon monde au grand complet», a-t-elle écrit.

Marie-Mai avait annoncé la naissance de Gisèle, son premier enfant qu'elle a eu avec David Laflèche, sur ses réseaux sociaux. Gigi est née le 15 février 2017 dernier par césarienne.