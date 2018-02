Mise en garde contre des voleurs magiciens à Québec

La police de Québec met les commerçants en garde contre une vague de vols peu communs qui seraient commis par des individus, vraisemblablement originaires d’Europe de l’Est, qui subtilisent d’importantes sommes d'argent en faisant distraction.

Le modus operandi est toujours le même, selon la police. Les suspects œuvrent en petit groupe dans différents magasins à grande surface. Une fois à la caisse, soit ils demandent du change pour des billets de bonne valeur (50 $ ou 100 $), soit ils achètent des items de grande valeur.

«Ils arrivent avec une bonne liasse d’argent, ils parlent avec le commis dans le but de distraire et lui demande du change. Lorsque le commis remet l’argent, les suspects font une manipulation. Ce n’est pas un tour de magie, mais pas loin, et ils parviennent à voler l’argent. On a un dossier où ça représente pas loin de 1000 $», indique Étienne Doyon, porte-parole au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Il s'agit d'un groupe bien structuré qui pourrait provenir d'Europe de l'Est. Les suspects s'expriment en anglais, avec un accent, et parlent très peu français. Plusieurs d'entre eux arborent également une ou plusieurs dents en or et se déplacent souvent dans des véhicules de type Dodge Caravan.

«On veut vraiment aviser les commerçants qu’il y a une vague à Québec», poursuit M. Doyon.

Une enquête est présentement menée par le module des crimes en réseau relativement à une quinzaine de dossiers de ce type seulement à Québec. Selon le SPVQ, les suspects pourraient aussi sévir en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Deux arrestations

Deux d’entre eux, âgés de 22 et 23 ans, ont d’ailleurs été arrêtés relativement à ce type d’infraction le 15 février en soirée, dans un commerce d’alimentation de la rue de l’Hêtrière.

Ils sont présentement détenus et devraient être pris en charge par les agents de l’immigration ce vendredi. C’est un policier du SPVQ qui n’était pas en service, mais qui était bien au fait de ce modus operandi, qui a constaté l’infraction et a procédé à l’arrestation des deux hommes dans le stationnement du commerce.