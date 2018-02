Pas de production de cannabis à la maison au Québec et au Manitoba

Le Québec et le Manitoba ont réitéré vendredi leur position commune plus restrictive que celle du fédéral au sujet de la culture du cannabis à la maison.

Dans un communiqué, le cabinet du ministre québécois des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, a mentionné que lors d’une visite officielle à Winnipeg, ce dernier et la ministre de la Justice du Manitoba, Heather Stefanson, ont rappelé que« leurs gouvernements disposent du pouvoir d'interdire davantage en fixant des conditions plus restrictives» que celles proposées par le gouvernement fédéral.

Dans son projet de légalisation du cannabis, Ottawa veut permettre aux Canadiens d’avoir jusqu’à quatre plants chez eux.

«Dans leur projet de loi respectif, le Québec et le Manitoba ont fait le choix d'établir ce nombre à zéro, c'est-à-dire d'interdire toute production de cannabis à domicile, précise le communiqué du bureau de M. Fournier. Cette décision est justifiée dans les deux cas par des considérations de santé et de sécurité publiques. Le Québec et le Manitoba sont d'avis que cet encadrement va dans le même sens que les objectifs poursuivis par le projet de loi fédéral C-45, lequel prévoit prohiber la culture de plus de quatre plants de cannabis à domicile pour consommation personnelle, ce qui laisse aux provinces l'opportunité d'établir une limite inférieure.»

Ottawa a déjà réagi plus tôt ce mois-ci à l’intention de Québec relativement à cet aspect du cadre réglementaire une fois la marijuana légalisée, affirmant qu’il y a des «limites» à la tolérance zéro et que cela va à l’encontre du projet de loi fédéral.

Québec est prêt à défendre son point de vue devant les tribunaux, a répondu à cela le ministre Fournier.