Six personnes intoxiquées à Boucherville

Six travailleurs ont été transportés à l’hôpital après avoir été incommodés par un produit chimique, vendredi matin, sur le terrain d’une entreprise de transport de Boucherville.

L’incident s’est produit dans la cour de la compagnie Transport Guilbault, situé au 300, chemin du Tremblay.









Selon les pompiers, un camion reculait jusqu’au quai de chargement lorsqu’un contenant de 45 gallons renfermant un produit chimique se serait déversé pour une raison encore inconnue.

Le produit chimique qui s’est déversé est de la résine de solution, un produit chimique hautement inflammable.

Les six employés qui se trouvaient sur le quai de chargement ont été incommodés par les vapeurs et certains d’entre eux auraient été pris de vomissements et de maux de tête.

Ils ont tous été transportés à l’hôpital, mais on ne craindrait pas pour leur vie.

Au total, 15 pompiers ont été dépêchés sur les lieux lors de l’intervention.