Le projet Northern Pass d’Hydro-Québec n’est pas mort. Le Massachusetts se donne maintenant jusqu’au 27 mars pour trouver un terrain d’entente avec la société d’État et son partenaire américain Eversource. En cas d’échec des négociations, un autre projet d’Hydro-Québec a été retenu comme option de rechange.

Dans une décision rendue publique en fin d’après midi vendredi, le Massachusetts soutient que le projet Northern Pass demeure toujours une option valable et très concurrentielle pour offrir de l’électricité (9,45 térawattheures pendant 20 ans) aux consommateurs de cet État américain.

Le Massachusetts espère ainsi conclure une entente avec ses partenaires d’ici le 27 mars.

«On est satisfait de cette annonce, qui permettra de faire un pas de plus afin de sécuriser le plus important approvisionnement en énergie renouvelable de l'histoire du Massachusetts», a indiqué le directeur des communications du département des Ressources naturelles du Massachusetts, Peter Lorenz.

Le projet Northern Pass a été retenu par le Massachusetts le 25 janvier dernier, mais bloqué depuis par le New Hampshire.

L’entente de 20 ans avec le Massachusetts devrait générer des revenus de 10 milliards $ pour la société d’État.

Contesté par les groupes écologistes tant au Québec qu’aux États-Unis, le projet Northern Pass consiste en la construction d’une ligne de transport de 1100 mégawatts (MW) sur plus de 300 kilomètres. Le coût total de construction est estimé à plus de 2,1 milliards $US.

Un autre projet d’Hydro retenu

Or, si le Massachusetts ne parvient à une entente pour aller de l’avant avec Northern Pass, un autre projet impliquant Hydro-Québec a été retenu.

Le projet New England Clean Energy Connect (NECEC) prévoit passer par le Maine en partenariat avec la société Central Maine Power avant d’aboutir au Massachusetts.

Ce projet n’a toutefois pas obtenu encore les autorisations des autorités du Maine et du Québec.