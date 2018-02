Un hiver de neige dans l’Est-du-Québec

La facture de déneigement pourrait être salée dans l'Est-du-Québec en raison de l'hiver qui frappe durement.

À Rimouski, en janvier seulement, les fortes précipitations de neige reçues ont déjà grugé près de 30 % du budget annuel de déneigement.

En date du 16 février, selon Environnement Canada, il est tombé près de 252 centimètres de neige, une quarantaine de centimètres de plus que la normale dans la région.

Le mois de janvier a été particulièrement enneigé. Près de 30 % du budget total de déneigement de 2018 a déjà été dépensé en date du 31 janvier, alors que la proportion se chiffrait à 26 % l’an dernier.

En 2017, la Ville a dépensé près d’un million de dollars de plus que le budget annuel fixé à 5 millions. Il faut dire que de nombreuses tempêtes se sont abattues sur la région en décembre dernier.

Malgré ces fortes accumulations, les quatre dépôts à neige de Rimouski tiennent le coup. Il ne devrait pas y avoir de problème à stocker la neige d’ici la fin de la saison froide.

«Présentement, on interagit pour maximiser la mise en pile. On ne devrait pas, techniquement, avoir de difficultés à placer toute la neige qui s’en vient encore pour les prochaines semaines. Souvent, les mules peuvent moduler avec la température», souligne Éric Dionne, coordonnateur aux opérations au service des travaux publics de la Ville de Rimouski.

Un hiver occupé

Les équipes de déneigement sont très occupées depuis le début de l’hiver. Les bordées de neige se succèdent.

«C’est à peu près 20 voyages par jour pour chaque chauffeur. [On travaille] cinq jours, six jours, ça dépend si les tempêtes sont les fins de semaine, on peut faire du sept jours par semaine. Il reste le mois de mars au complet. Le mois de mars, on sait qu’il reste une couple de tempêtes et février n’est pas fini», explique Robin Levesque, camionneur à la Ville de Rimouski.

Avec les températures plus douces de la fin de la semaine, les employés des travaux publics sont fort occupés. Avec la fonte de la neige, les équipes doivent réaliser de nombreuses interventions pour débloquer les égouts. Des nids de poule ont aussi fait leur apparition sur certains tronçons du réseau municipal.