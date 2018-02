Un Québécois qui a tout vendu pour vivre son rêve de devenir expert en arts martiaux est devenu une véritable célébrité en Asie.

La popularité de Dave Leduc est telle que son mariage a été diffusé en direct à la télévision nationale et a été suivi par près de 30 millions de téléspectateurs.

En entrevue à l’émission «Denis Lévesque», il est revenu sur les moments marquants de cette expatriation qui a pris une tournure exceptionnelle.

Il a notamment raconté comment il avait eu des propositions pour affronter des prisonniers lors de «prison fight».

«J'ai eu l'offre de celui qui avait organisé le "prison fight". Il m'a appelé et m'a dit: "Veux-tu faire un combat au Myanmar? C'est à mains nues, les coups de tête sont permis, il n'y a pas de système de pointage". C'est ça que j'ai aimé le plus (...) Je me suis toujours entraîné avec la mentalité de la rue, toujours être prêt pour quoi que ce soit. Ça a vraiment touché ma corde sensible. J'ai sauté dans l'arène et ça a vraiment bien été», a-t-il expliqué.

Dave Leduc est notamment devenu une célébrité locale en battant l’un des meilleurs boxeurs du pays.

Il a précisé que cela ne s’était pas fait sans mal, mais que la population a appris à l’apprécier en voyant qu’il s’appropriait la culture du pays.

«On a reçu l'offre de se marier selon les traditions birmanes, à Yangon, la plus grosse ville là-bas. On a accepté», a-t-il dit.

Le mariage médiatisé a attiré des millions de personnes devant les téléviseurs, à la grande surprise de M. Leduc.

L’homme, qui dit mieux gagner sa vie au Myanmar qu’au Canada, a plusieurs projets en cours.

Il doit notamment ouvrir un centre d’entraînement international d’arts martiaux dans le pays.

Voyez son entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.