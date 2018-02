Un rôle d’ado «normale» pour Ludivine Reding

Depuis le début de la série «Fugueuse» à TVA, le nom de Ludivine Reding est sur toutes les lèvres. Mais la jeune actrice ne croit pas qu’elle sera étiquetée très longtemps du rôle d’adolescente turbulente qu’elle y incarne.

Le public peut d’ailleurs dès maintenant la voir dans «La dérape», série fraîchement débarquée sur Club illico, où elle revient à un rôle d’ado des plus normaux.

Les 10 épisodes de la série sont disponibles depuis jeudi sur la plateforme. «La dérape» a été lancée en grande pompe à Québec, en compagnie de tous les comédiens, là où la série a entièrement été tournée.

«La dérape» met en scène Camille Felton dans le rôle de Julia, une pilote de karting qui évolue au sein d’une famille ébranlée par la mort de son frère en course automobile. Déménagée depuis peu des États-Unis, Julia pourra compter sur une nouvelle amie, Émilie, incarnée par Ludivine Reding.

«Émilie est la voisine qui va accueillir Julia à bras ouverts. Elle est très loyale envers ses amis, elle est sensible, simple et positive», a confié l’actrice en marge du visionnement de presse, jeudi.

Ludivine Reding est d’ailleurs heureuse de faire la promotion d’une série où elle joue un rôle à mille lieues de celui de Fanny dans «Fugueuse».

«Peut-être que les gens vont m’identifier au début à Fanny. C’est normal, ils me voient en elle en ce moment. Le reste, ça dépend des rôles que je vais choisir après», a expliqué la pétillante comédienne, qui avoue être dans un tourbillon complètement «fou» depuis le début de la diffusion de «Fugueuse».

Un univers peu exploité

Le tournage de «La dérape» a eu lieu l’été dernier dans la capitale. Tournée à 90 % à l’extérieur, des lieux comme le Vieux-Québec, le quartier Saint-Roch et la piste de karting de Château-Richer y sont mis en valeur.

Pour le réalisateur et auteur de la série, Christian Laurence («Subito texto», «Le journal d’Aurélie Laflamme»), orchestrer le tournage de courses de karting, un univers pratiquement jamais exploité sur les écrans québécois, a été «tout un défi».

«Simuler un accident, c’est beaucoup plus compliqué qu’on pense, a-t-il précisé. On a chorégraphié ça avec des pilotes professionnels. C’était un véritable ballet qu’il fallait coordonner sur une piste qui mesure plus d’un kilomètre.»

De plus, le tournage de scènes de course automobile est coûteux. «Le karting, c’est un format un peu réduit de tout ça, mais ça coûte très cher quand même. Je pense qu’il y a déjà eu des projets de faire quelque chose sur la vie de Gilles Villeneuve au Québec, mais ça ne se fait pas parce que ça coûte tellement d’argent», affirme celui qui s’est inspiré de films comme «Rush» pour le tournage.

Une «saga familiale»

Christian Laurence décrit son nouveau projet comme une saga familiale, qui met en vedette deux familles amies et ennemies à la fois. La série passionnera les adolescents, mais captivera tout autant les parents.

Malgré l’univers automobile, il était question depuis le début que le personnage principal soit une femme forte, celui de Julia (Camille Felton).

«C’est un milieu masculin, hostile, mais qui reconnaît son talent. Je pense qu’on est rendu là, d’avoir des femmes dans des rôles traditionnellement masculins», explique le réalisateur.

Ce sont même des pilotes féminines qui ont agi à titre de doublures dans la série, dont la championne Sabrina Caron.

«La dérape» est disponible maintenant sur Club illico.