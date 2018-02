Un syndiqué en lock-out d'ABI construit des bolides de course

Un syndiqué de l'Aluminerie de Bécancour a trouvé une façon de meubler les nombreux temps libres que lui laisse le lock-out déclenché par son employeur il y a maintenant plus d'un mois.

Danny Gervais se concentre sur la mise au point et la fabrication de monoplaces de course tout-terrain, appelées KartCross. Il s'agit d'un type de bolide pouvant atteindre, et même dépasser, les 200 km/h. Il a présenté son prototype lors du récent Grand Prix de Valcourt.

Il entend bientôt se lancer dans la production en série et la commercialisation.

«Il y a une bonne partie de travail qui a été faite et, là, c'est sûr que j'ai plus de temps, raconte le concepteur mécanique. Mais le but est de retrouver le travail le plus vite possible pour m'enlever un stress parce que ça n'est pas drôle pour personne, pour les employés.

«Après (lorsqu'il y aura retour au travail), je vais avoir une équipe pour m'aider, tout simplement.»

Danny Gervais est technicien mécanique de formation. À l'aluminerie, il est employé au service d'usinage de pièces. Son bolide devrait être en piste dans la série Rallycross au prochain Grand Prix de Trois-Rivières.

Depuis le début du conflit à l'aluminerie, plusieurs syndiqués, sans que le syndicat des Métallos ne puisse en préciser le nombre, se sont trouvé un emploi temporaire. Chacun est tenu d'exercer une présence de 10 heures par semaine sur la ligne de piquetage.