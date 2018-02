«Annihilation»: Natalie Portman face à l’inconnu

Mais qu’ont donc en commun «Star Wars: les derniers Jedi» et «Annihilation», nouveau film d’Alex Garland («Ex Machina») avec Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez et Oscar Isaac... à part Oscar Isaac?

Au départ, «Annihilation» est un roman de science-fiction de l’Américain Jeff VanderMeer paru en 2014 (traduit en français en 2016), premier tome de la «Trilogie du Rempart Sud». Comme le livre, le film s’intéresse à un quatuor de scientifiques envoyées dans une zone - la Zone X - dans laquelle d’étranges phénomènes déforment la nature et les animaux.

Mais, comme l’a précisé le Britannique Alex Garland, connu tant pour son travail d’écrivain («La plage») que de scénariste («Dredd») et de réalisateur («Ex Machina») aux journalistes invités sur le plateau, son nouveau long métrage demeure une œuvre indépendante du roman.

«Quand j’ai écrit le scénario, je savais qu’il y aurait une trilogie romanesque, mais je n’avais pas lu les deux autres volumes puisqu’ils n’étaient pas écrits. J’ai donc considéré cette histoire comme entière, sans le besoin d’ajouter d’autres histoires.»

«Le roman ressemble à un rêve, c’est vraiment un très beau roman et il s’est très bien prêté à l’adaptation que j’en ai faite. J’ai adoré ce que Jeff [VanderMeer] a écrit et nous avons eu l’occasion d’en discuter longuement lors de nombreuses conversations téléphoniques de deux ou trois heures... qui m’ont presque conduite à la faillite puisqu’il habite aux États-Unis.»

Cette liberté d’écriture du scénario étant acquise, le cinéaste a pu forger une histoire à proche du roman et l'adapter au grand écran. L’un des changements évidents est le fait qu’Alex Garland a donné des noms aux personnages, uniquement décrits dans le livre par leurs professions. Ainsi, l’expédition est menée par Lena (Natalie Portman), une biologiste dont le mari (Oscar Isaac), a étudié la Zone X. Elle est assistée, entre autres, de la docteure Ventress (Jennifer Jason Leigh), psychologue, d’Anya Thorensen (Gina Rodriguez), l’anthropologue, et de Josie Radek (Tessa Thompson), la géomètre.

Le château de Windsor?

Rapidement après l’écriture du scénario, Alex Garland s’est mis en quête de lieux de tournage.

«Nous avions déjà fait des films en Angleterre et nous savions comment le faire. Lorsque tous les lieux de tournage sont proches les uns des autres, c’est bien utile», a ainsi souligné le producteur Andrew Macdonald qui a aussi travaillé sur «Ex Machina».

C’est ainsi que toute l’équipe du film s’est retrouvée dans les studios britanniques Pinewood... à quelques mètres des plateaux de «Star Wars: les derniers Jedi», ce qui a permis à Oscar Isaac de faire la navette facilement entre les deux tournages.

Comme l’a expliqué le chef décorateur Mark Digby, «le défi, c’est de faire le film en Angleterre en faisant croire qu’il se déroule aux États-Unis». Comme on a pu le voir dans la bande-annonce, les décors font penser aux marécages de Louisiane. Mais cette nature sauvage est, en réalité, située non loin du château de Windsor, demeure de la famille royale britannique!

«Je croyais que Windsor ne comprenait que le château et le parc, mais cela ne représente qu’environ un dixième de la superficie totale du domaine, a confié Allon Reich, l’un des producteurs du long métrage. La première chose qu’on nous a montrée [lorsque nous cherchions des lieux de tournage] a été cet immense étang, complètement isolé, qui donne l’impression d’être situé n’importe où. C’est un endroit exotique, avec énormément de mousse et de plantes. Tous les gens qui sont venus ici, en particulier les Américains, n’arrivaient pas à réaliser qu’ils n’étaient qu’à quelques kilomètres de Trafalgar Square. Ça ressemble à une jungle, c’est exotique, ça a l’air un peu dangereux et cela ressemble beaucoup à ¨C'est l'apocalypse¨.»

«Annihilation» arrive avec son lot de questionnements dans les salles de la province le 23 février.