«Comment perdre son mec en 10 jours» a 15 ans

L’amour n’a pas d’âge... sauf lorsqu’il s’agit de «Comment perdre son mec en 10 jours» et «Le chanteur de noces». Explications...

Attention au choc: «Comment perdre son mec en 10 jours» a pris l’affiche il y a 15 ans et «Le chanteur de noces» il y a 20 ans! Mais les couples formés de Kate Hudson et Matthew McConaughey d’une part et de Drew Barrymore et Adam Sandler de l'autre n’ont, eux, pas pris une ride!

Kate Hudson et Matthew McConaughey

Le 7 février 2003, lorsque «Comment perdre son mec en 10 jours» prend l’affiche, le film frappe par l’originalité du scénario (adapté d’un court métrage d’animation) puisqu’il s’agit d’une anti-comédie romantique par excellence. Andie fait tout afin de repousser Ben pour les besoins d’un article sur les pires attitudes féminines. Les gags sur les travers des femmes qui veulent se dénicher un amoureux à tout prix abondent, le but d’Andie étant de rebuter Ben.

La formule plaît et les amateurs sont au rendez-vous, le long métrage engrangeant 177,4 millions $ pour 50 millions $ de budget de production. Mais ce qui frappe le plus est l’incroyable chimie qui opère entre les deux acteurs. Grands amis dans la vie - des rumeurs, démenties par les principaux intéressés, ont même circulé à l’effet qu’ils s'étaient fréquentés -, Kate Hudson et Matthew McConaughey ont été de nouveau réunis à l’écran par des producteurs désireux de capitaliser sur leur image de couple de cinéma parfait quelques années plus tard. Malheureusement, «Chasse au trésor», sorti en 2008, n’a pas obtenu le succès escompté et on ne les a plus revus ensemble depuis... du moins au grand écran.

Drew Barrymore et Adam Sandler

«Je savais à l’époque qu’il fallait que nous travaillions ensemble. Je le savais. Je le sentais jusque dans mes os, écrit Drew Barrymore dans son autobiographie ¨Wildflower¨. Je voulais que nous devenions comme ce genre de couple qu’on voit dans les vieux films. Il est mon âme sœur de cinéma.» De qui parle-t-elle? D’Adam Sandler et des raisons qui l’ont convaincue d’accepter un rôle dans «Le chanteur de noces», film qui a pris l’affiche le 13 février 1998. Le duo cartonne et le film aussi, la comédie romantique rapportant pas moins de 123,3 millions $ aux guichets internationaux pour 18 millions $ de budget de production. Le long métrage fait aussi des deux acteurs les meilleurs amis du monde.

Quand arrive le scénario du film «Les 50 premiers rendez-vous», Drew Barrymore et Adam Sandler sont tellement intéressés qu’ils décident de le produire ensemble. Là encore, la magie opère et prend la couleur de 196,3 millions $ de recettes sonnantes et trébuchantes au box-office en 2004.

L’expression «jamais deux sans trois» prend tout son sens lorsque les deux complices se donnent à nouveau la réplique en 2014 dans «Famille recomposée». Malheureusement, aucun déclic ne se produit, la comédie romantique au budget de 40 millions $ est boudée par le public et ne réussit qu’à rapporter 124 millions $, ce que les studios jugent insuffisant. Mais, comme l’écrit l’actrice, «je crois que nous aimons le confort que nous procure la pensée que nous continuerons à travailler ensemble lorsque nous serons très vieux.» Et puisque chaque film a accompagné une étape de leur vie - «Le chanteur de noces» a été tourné alors qu’ils étaient tous deux dans la vingtaine, «Les 50 premiers rendez-vous» alors qu’ils étaient adultes et «Famille recomposée» après qu'ils soient devenus parents -, tous les espoirs sont permis!