«Cro Man»: soccer et préhistoire

«Cro Man» est le tout nouveau film d’animation des créateurs de «Wallace et Gromit» et de «Shaun le mouton». Voici un aperçu, tout en chiffres, de cette production pas comme les autres...

6 ans et demi de préproduction

Bien avant que les caméras des studios britanniques Aardman se mettent à tourner en mai 2016, Nick Park avait eu l’idée de «Cro Man» en 2010. «Le film est longtemps resté dans un tiroir, l’écriture du scénario a pris ainsi plus de trois ans. Mark Burton a commencé à le rédiger avec moi, puis est parti faire ¨Shaun le mouton¨ avant de revenir», a expliqué le cinéaste.

Le film est une comédie préhistorique, qui suit Dug (voix d’Eddie Redmayne en version originale anglaise), un jeune homme de l’âge de pierre qui vit heureux avec sa tribu. Mais sa vie est rapidement bouleversée lorsque le méchant Lord Nooth (Tom Hiddleston), gouverneur d’une ville de l’âge de bronze, s’empare des terres de Dug et des siens pour en extraire le métal. Les hommes des cavernes sont donc obligés de fuir, mais Dug se fait capturer. Emmené dans la ville de l’âge de bronze, il y rencontre la pétulante Goona (Maisie Williams). Ce ne sera pas sa seule découverte, les habitants de la cité pratiquant un sport étrange nommé soccer. À la suite d’un défi lancé à l’équipe du Real Bronzio, Dug devra absolument apprendre aux siens à maîtriser l’art du ballon rond... faute de quoi, sa tribu finira dans les mines.

273 marionnettes

Tourner en animation image par image signifie que chaque personnage vu à l’écran, chaque décor, chaque accessoire, doit être créé «en vrai». Tout est ensuite bougé minutieusement à la main, millimètre par millimètre et filmé, puis monté afin de donner l’illusion du mouvement. Le processus est long et exigeant.

«Si, à la fin de la journée, nous avons tourné trois secondes de film et que c’est bon, alors nous sommes satisfaits. Et si nous tournons plus d’une minute par semaine? En termes d’animation, c’est absolument génial», a détaillé Nick Park.

Ainsi, pour cette histoire d’affrontement épique entre humains de l’âge de pierre et ceux de l’âge de bronze, pas moins de 273 marionnettes ont été construites par 23 marionnettistes pendant 30 mois. Chaque marionnette a nécessité 10 semaines de travail. Pour le personnage de Dug, Nick Park avait 18 modèles à sa disposition et un total de 3000 bouches (pour les expressions faciales et les dialogues) ont été fabriquées à la main pour tous les personnages vus à l’écran.

60 arbres

Tous les décors miniatures ont été construits dans les studios d’Aardman à Bristol. À titre d’exemple, la forêt de la tribu de Dug comprend 60 arbres et chacun d’eux a nécessité une semaine complète de travail. Au total, d’après les chiffres fournis par la production, les décors se sont étalés sur une superficie de 4738 m2 (51 000 pi2)... soit la taille de quatre piscines olympiques!

150 personnes

Au plus fort du tournage, un total de 33 animateurs ont oeuvré sur «Cro Man» sous la supervision de Nick Park. Ce sont ainsi environ 150 personnes qui ont été directement impliquées durant toutes les étapes de la production. Et que les cinéphiles qui ne sont pas amateurs de soccer se rassurent, le réalisateur non plus n’est pas un fan.

«J’ai toujours soutenu mon équipe locale par loyauté, mais ça s’arrête là, a-t-il dit. Je pense d’ailleurs qu’un non-fan peut raconter une histoire à laquelle beaucoup de gens pourront s’identifier. Le film ne parle pas du tout de soccer, c’est vraiment l’histoire d’une tribu qui doit trouver le bon état d’esprit.»

«Cro Man» amuse petits et grands cinéphiles québécois depuis le 16 février.