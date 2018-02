«Cro Man»: un peu de soccer, beaucoup de préhistoire

Voir des figurines en argile s’animer millimètre par millimètre est toujours fascinant.

Les studios britanniques Aardman se spécialisent dans l’animation image par image (c'est-à-dire que les personnages sont bougés de quelques millimètres, à la main, avant d’être filmés) de marionnettes en plasticine depuis leurs débuts. Ils nous ont ainsi donné des œuvres mémorables telles que «Poulets en fuite», «Wallace et Gromit» et plus récemment «Shaun le mouton».

Nick Park, co réalisateur et scénariste de l’inoubliable «Wallace et Gromit» a voulu, cette fois-ci, offrir un film d’animation plus léger. «Cro Man» est donc l’histoire du soccer, vue, comme il est de mise chez les studios Aardman, d’une manière déjantée.

On apprend ainsi que les dinosaures ont bien été victimes d’une comète, mais qu’elle a épargné les humains... les deux espèces étant ici contemporaines!

Or, cette comète ronde, toute petite après son explosion initiale, est rapidement vue comme un amusement par les hommes des cavernes. Il n’en faut donc pas plus pour que cette petite boule devienne un jeu, savamment codifié par toute une série de règles immortalisées sur une tablette de pierre.

Quelques années plus tard, une tribu de l’âge de pierre vit encore sur les lieux, mais elle a tout oublié de ce jeu. Or, non loin de là, une tribu de l’âge de bronze ne vit que pour le soccer. Les deux tribus, menées respectivement par Dug (voix d’Eddie Redmayne en version originale) et par l’horrible Lord Nooth (voix de Tom Hiddleston) vont s’affronter au cours d’une partie mémorable.

Passée la nouveauté de la technique explorée dans les longs métrages précédents, que reste-t-il susceptible d’émerveiller les spectateurs? L’histoire ne brille pas par son originalité, pas plus que par l’inclusion d’une jeune fille - Goona (voix de Maisie Williams), l’entraîneuse de l’équipe de Dug.

L’humour est toujours présent, de la pincée de «Monty Python» à des références destinées aux adultes en passant par des gags pensés pour les jeunes (le canard hyper dimensionné ou Hognob, le sanglier de Dug), mais sans rien de suffisamment original pour générer des fous rires.

Certes, «Cro Man» est mignon, passe tout seul (il dure 89 minutes) et livre un message de bon aloi sur l’importance de l’esprit d’équipe. Mais est-il mémorable comme ses prédécesseurs? Non. Et c’est bien dommage.

Note: 3 sur 5