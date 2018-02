Deux policiers de Québec blessés dans une collision

Deux policiers de Québec ont été blessés dans une collision survenue samedi matin dans le quartier Limoilou.

Selon le lieutenant Marc-André Desbiens, une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l’accident, qui a eu lieu à l’angle de la rue de la Croix-Rouge et de l’autoroute Laurentienne, vers 8h50. Les deux policiers ont été blessés légèrement, soit un «au genou et l’autre à la tête». On ne craint pas pour leur vie.

Selon les premières informations, le conducteur aurait omis de s’arrêter à la lumière rouge et serait entré en collision avec l’autopatrouille. «Il y a peut-être eu infraction au code de la sécurité routière, nous sommes en train d’enquêter», a indiqué le lieutenant.

L’alcool ne serait pas en cause.