Fuites d'eau à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont

L’hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans l’est de Montréal, a été aux prises il y a quelques jours avec plusieurs fuites d’eau.

Des travaux effectués sur le toit et sur le système de ventilation seraient en cause.

«Nous sommes présentement en train de faire des réparations au système de ventilation et à la toiture et au temps du gel et du dégel il peut y arriver des situations comme celle-là», explique le directeur général du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, Yvan Gendron.

Monsieur Gendron assure toutefois que ces fuites d’eau n’ont eu aucun impact sur la clientèle. Aucune chirurgie n’a été annulée et aucun patient n’a été évacué. Quelques-uns d’entre eux ont cependant dû être déplacés.

Les travaux doivent se poursuivre encore quelques temps.