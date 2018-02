Il quitte Ubisoft pour fonder son propre studio d'animation

Le congé parental de Patrick Beaulieu de Québec n’a pas été de tout repos en 2011 puisqu’il a assisté à deux naissances : sa fille, Raphaelle, la quatrième de la famille, et Squeeze, l’entreprise dont il a toujours rêvé.

Au fil des ans, la PME, spécialisée dans l’animation 3D, a acquis une belle notoriété, mais peu de gens connaissent la petite histoire qui a conduit Patrick Beaulieu, idéateur de Squeeze, à dire un jour «bye bye boss», alors qu’il était directeur de l’animation chez Ubisoft.

Profitant d’une pause pour un congé parental, Patrick a procédé à de très gros changements. «J’ai tout vendu. J’avais une belle maison autour du lac Tourbillon [près du lac Beauport]. On avait un beau mode de vie, car j’avais un bon salaire, mais j’ai décidé de faire le ménage.»

«J’ai vendu ma maison, mon auto et mes meubles. Je suis parti dans un demi-sous-sol avec mes quatre enfants et ma femme. On s’est dit : “On part une compagnie.” C’était un saut de fou!» a-t-il raconté au «Journal de Québec».

«J’avais déjà essayé pendant un an, mais ça ne marchait pas. J’étais débordé avec les enfants et la maison. Ma blonde avait une garderie. Je donnais des cours à l’université et au cégep. J’avais des projets le soir. Je donnais des conférences. Je voyageais. Ma vie était chaotique. Je ne pouvais pas réussir à moins [de me consacrer entièrement] à mon projet d’entreprise.»

Une rencontre déterminante

Pour réaliser son projet, il a commencé par faire l’inventaire de ses contacts dans l’industrie. C’est alors que quelqu’un l’a mis en relation avec Denis Doré qui était aussi chez Ubisoft. Curieusement, les deux hommes ne se connaissaient pas. Le courant a immédiatement passé. Le côté givré et le côté blé entier des Mini-Wheats étaient réunis.

«Il est venu dans mon appartement qui était vraiment [modeste], avec la table de patio dans la cuisine. On s’est rencontré quatre fois et on s’est lancés.»

Lorsque Patrick est retourné chez Ubisoft pour remettre sa démission, il en est ressorti avec son premier contrat en poche.

«Cela nous a lancés. Avec cet argent-là, on a acheté des meubles et loué un local», affirme l’entrepreneur aguerri.

Des projets à venir

Il a fallu quatre ans de travail dans sa nouvelle entreprise pour retrouver un mode de vie équivalant à ce qu’il avait avant chez Ubisoft. «Je suis retourné de l’autre côté du lac où j’habitais avant. Je vois mon ancienne maison», dit-il avec une pointe de fierté.

Squeeze s’est fait connaître entre autres pour sa série «Cracké» qui raconte les péripéties d’Ed, un père autruche anxieux qui a tendance à surprotéger ses enfants chéris. La série s’apprête à connaître un nouveau souffle avec des épisodes plus longs qui seront produits à Québec.

Cette entreprise en croissance, qui réussit à doubler son chiffre d’affaires chaque année, travaille avec des joueurs majeurs de l’industrie tels que Marvel, Teletoon, Disney, Mattel et plusieurs autres. Elle exécute des mandats variés d’animation 3D pour les productions de films, de séries télé et web, les agences de publicité et de jeux vidéo.Une de mes meilleures décisions :

Avoir choisi de distribuer par nous-mêmes notre série télévision «Cracké» à travers le monde. Avec cette série, on a suscité beaucoup d’intérêt de plusieurs grands distributeurs.

Une de mes pires décisions:

Avoir investi plusieurs gros montants d’argent, à nos frais, pour faire la démonstration que nous étions en mesure de livrer la même qualité d’animation 3D que les gros studios. Mais cela nous a permis de nous démarquer.Squeeze studio Animation

Fondation : 2011

Les propriétaires : Patrick Beaulieu, Denis Doré et François Houde

Parmi ses clients : Marvel, Microsoft, Teletoon, Disney, Mattel, Ubisoft, etc.

Nombre d’employés : plus de 70 personnes

Siège social : Québec