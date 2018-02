Il soulève des poids de plusieurs centaines de livres à 93 ans

À 93 ans, un ancien champion mondial de dynamophilie s’entraîne encore à lever des poids deux fois par semaine, en plus de danser, faire de la boxe et du vélo stationnaire dans le sous-sol de sa maison du Bas-Saint-Laurent.

Georges Labrecque enregistre encore 300 livres au soulevé de terre et 245 livres au développé du banc, ce qui est exceptionnel pour un nonagénaire.

Deux fois par semaine pendant plus d’une heure il s’entraîne dans son petit sous-sol équipé de poids, d’un vélo stationnaire et d’un sac pour boxer.

«Quand je ne le fais pas, je ne suis pas bien», dit-il.

Le reste du temps, il participe à des activités sociales avec des plus jeunes que lui, fait des mots cachés ou va sur Facebook.

Il faut dire que l’homme a connu un parcours de sportif hors du commun, accumulant plus de 300 médailles et trophées grâce à ses muscles et fracassant plusieurs records mondiaux d’hommes forts de son âge, et parfois même de plus jeunes.

À 48 ans

«L’homme fort de Saint-Athanase», un petit village du Bas-Saint-Laurent, a commencé sa carrière en dynamophilie, une variante de l’haltérophilie, à l’âge de 48 ans.

«Avant, je travaillais sur la ferme et comme bûcheron. Des poids comme ça, ça n’existait pas vraiment avant et ça coûtait cher», dit Georges Labrecque pour expliquer sa carrière lancée sur le tard.

Une collecte de fonds dans la municipalité lui a alors permis de faire l’achat de 600 lb de poids.

Passé l’âge de 50 ans, il commence les tournois et impressionne. Dans la soixantaine, il décroche des titres lors d’événements mondiaux destinés aux 50 ans et plus, et obtient encore des récompenses alors qu’il dépasse l’âge de 80 ans. Il s’entraînait alors cinq jours par semaine.

Blessé une fois

Il ne s’est blessé qu’une seule fois, au début, en s’épuisant à faire trop de mouvements répétés.

À 83 ans, il soulevait encore 390 livres de terre. Pour lui, c’est normal d’être aussi en forme et ça lui procure du plaisir. C’est ce qu’il répond aux gens surpris de sa grande condition physique.

La plupart de ses compagnons de tournois des années passées sont décédés. De son côté, il entend continuer les entraînements jusqu’à ce qu’il ne puisse plus le faire.

Seuls des problèmes de santé pourraient l’arrêter, assure-t-il.

Son parcours

48 ans - Début de sa carrière de dynamophile dans la fin quarantaine

51 ans - Il fracasse un premier record.

81 ans - On lui remet une plaque de longévité.

300 - Nombre de tournois auxquels il a participé

2006 - Son nom est donné au parc de Saint-Athanase