Jennifer Lawrence n'a plus peur de jouer nue

Depuis qu'elle a joué dans Red Sparrow, son nouveau film, l’actrice américaine Jennifer Lawrence n'a plus peur de jouer des rôles osés.

L'actrice avait avoué par le passé qu'elle avait été mal à l'aise quand elle avait dû filmer une scène de sexe avec Chris Pratt pour Passengers en 2016, alors qu'il était encore marié avec Anna Faris.

«C'était la première fois que j'allais embrasser un homme marié et cette culpabilité, c'est le pire sentiment du monde. Je savais que c'était mon boulot, mais je ne pouvais rien y faire. J'ai appelé ma mère et je lui ai demandé “Peux-tu me dire que c'est normal?”. J'étais très vulnérable. On ne sait jamais si on va trop loin. On veut que ce soit réaliste, on veut que tout paraisse vrai... Mais je n'ai jamais été aussi vulnérable que ce jour-là», avait-elle déclaré au moment de la sortie du film.

Mais depuis qu'elle a tourné nue dans Red Sparrow, la jeune femme explique qu'elle a beaucoup plus confiance en elle avec cet aspect de son métier.

«Je n'ai plus la même peur et incertitude dans ce domaine. Donc je prendrai toujours les rôles pour la même raison, c'est à dire parce que le personnage me parle et parce que j'aime bien le réalisateur et l'histoire. Mais je ne laisserai pas la nudité être un élément déterminant», a-t-elle annoncé à Entertainment Tonight.

Elle révèle également qu'elle est désormais un peu trop à l'aise avec la nudité.

«Tout le monde a voulu me mettre à l'aise, à un tel point que je pense qu'à partir d'un certain moment, j'ai commencé à mettre les autres mal à l'aise. Je leur disais “Non non, c'est bon, je n'ai pas besoin de peignoir, j'ai chaud, je mange”, et tout le monde répondait “Il faut absolument qu'elle s'habille”», a-t-elle raconté.