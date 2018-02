Justin Trudeau arrive en Inde

Le premier ministre Justin Trudeau est arrivé en Inde samedi, où il sera en visite officielle au cours de la prochaine semaine.

Pour ce voyage, Justin Trudeau est accompagné de sa conjointe Sophie Grégoire et de leurs trois enfants.

L’avion transportant la famille Trudeau a atterri à l’Aéroport international Indira Gandhi, à New Delhi.

«Le Canada et l’Inde entretiennent une relation privilégiée et sont unis par de formidables liens entre leurs populations, a déclaré M. Trudeau par voie de communiqué. Plus d’un million de Canadiens sont d’origine indienne, et ils rendent la relation entre nos deux pays vraiment étroite. Je suis impatient de rencontrer le premier ministre (Narendra) Modi et de renforcer encore davantage l’amitié qui existe entre le Canada et l’Inde.»

Il s’agira d’une quatrième rencontre entre les premiers ministres Trudeau et Modi. Leur dernier face à face a eu lieu en novembre dernier au Sommet de l’Asie de l’Est qui avait lieu à Manille, aux Philippines.

Un arrêt au Taj Mahal

Justin Trudeau et son épouse se rendront à Agra dimanche pour y visiter le Taj Mahal. M. Trudeau participera ensuite à une table ronde avec des dirigeants de la société civile. Au cours de son voyage, le premier ministre canadien se rendra également à Ahmedabad et Mumbai.

M. Trudeau profitera de son séjour en Inde pour s’entretenir avec les dirigeants du gouvernement indien et de dirigeants d’entreprises. L’autonomisation des femmes, le resserrement des liens économiques entre le Canada et l’Inde ainsi que la création d’emplois pour la classe moyenne figureront à l’ordre du jour.

Auprès des gens d’affaires, M. Trudeau veut promouvoir le commerce et l’investissement entre les deux pays. En 2016, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l’Inde a atteint les 8 milliards$, tandis que le commerce bilatéral de services s’est élevé à 2,1 milliards$.