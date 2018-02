«La part du diable»: la poésie de l’archiviste

L’une des caractéristiques de l’art est de parvenir à masquer le travail effectué, faisant ainsi croire au spectateur que le processus de création a été simple, voire évident.

C’est ce qui frappe en visionnant le documentaire «La part du diable», nouvelle œuvre de Luc Bourdon («La mémoire des anges» qui porte sur les années 1950 et 1960) et du monteur Michel Giroux. En épluchant des centaines d’heures d’archives de l’Office national du film (ONF), les deux hommes dressent un portrait tour à tour surprenant, nostalgique, poétique et attachant du Québec des années 1970.

Sans narration explicative, le cinéaste présente par extraits d’archives vidéo ou de films de l’époque, un portrait de l’histoire de la province pendant environ une décennie de changements. On entre de plain-pied dans la période avec, pêle-mêle, René Lévesque, l’Expo 67, le marché Jean Talon ou la grève étudiante québécoise de 1968. Alternant entre images d’événements connus et celles de la vie quotidienne, Luc Bourdon parvient à recréer cette époque de foisonnements.

Au détour des images, on croise un visage célèbre, tout jeune. Robert Charlebois chante dans «Jusqu’au cœur» de Jean-Pierre Lefebvre, Armand Vaillancourt défend son art en discutant avec des détracteurs dans un extrait de «Bozarts», Michel Tremblay parle de la souveraineté dans le court-métrage «Théâtre de fond de cour», Jean Chrétien de l'origine amérindienne de Shawinigan tandis que les urgences des hôpitaux débordent ou que la Place des Arts sort de terre. On aperçoit et on entend Alanis Obomsawin, Micheline Lanctôt dans «Souris, tu m’inquiètes», Zachary Richard dans «La veillée des veillées», Mouffe dans «Jusqu’au cœur» ou la voix de Pauline Julien récitant «La main du bourreau finit toujours par pourrir» de Roland Giguère.

L’assemblage est cohérent, suit un fil conducteur intuitif, les moments s’enchaînant sans heurts alors qu’on passe de la construction (et des expropriations) de l’aéroport de Mirabel à une chasse au caribou en passant par la publicité de recrutement, délicieusement surannée, de la duchesse du Carnaval de Québec, sans oublier les répétitions de «Bienvenue à Montréal», la chanson des Jeux olympiques interprétée par un tout jeune René Simard.

Fonctionnant par contraste, Luc Bourdon et Michel Giroux tirent, de ces quelque 200 films de la collection de l’ONF, un portrait fascinant et parfois drôle – comme le texte d’une visite guidée de Montréal ou les explications sur les constructions résidentielles de Westmount - d’une société en pleine mutation.

À voir, pour se souvenir, mais aussi pour se comprendre.

Note: 4 sur 5

La part du diable, Luc Bourdon, offert par l'Office national du film du Canada