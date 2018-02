La prochaine tournée de Taylor Swift en 5 points

Puisque les préparatifs pour la prochaine tournée de la chanteuse de 28 ans vont bon train, voici pourquoi cette nouvelle série de spectacles est si attendue!

1. La tournée Taylor Swift’s Reputation Stadium Tour s’enclenchera le 8 mai, à Glendale en Arizona.

2. La star donnera 51 représentations de son nouveau spectacle : 40 en Amérique du Nord, 6 en Europe et 5 en Océanie.

3. Malheureusement, aucun arrêt n’est prévu, pour l’instant, à Montréal. Effectivement, Tay-Tay ne compte être de passage au Canada que deux jours: les 3 et 4 août, à Toronto. Peut-être que si tous ses fans du Québec se croisent bien fort les doigts, elle en viendra à envisager un concert dans le coin?

4. Il s’agit de sa cinquième tournée. Évidemment, elle y présentera un bon melting-pot de ses succès depuis son premier album, lancé en 2006, mais l’objectif est surtout de faire la promotion de son plus récent opus, Reputation.

5. Si Taylor a recours aux mêmes danseurs sur scène et dans ses vidéos, ceux-ci doivent être heureux de pouvoir enfin bouger au rythme de vraie musique... Effectivement, la star a confié que pour prévenir toute fuite involontaire de nouvelles chansons, les danseurs de ses clips doivent s’exécuter en entendant seulement un rythme dicté par un métronome. Bref, un genre de «clic» répétitif. Elle est rigoureuse, la Taylor ! Dans la vie, on l’a ou on ne l’a pas et elle, elle l’a l’affaire!