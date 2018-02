Le salaire de 100 000 $ de Martine Ouellet fait tiquer

La prochaine élection fédérale aura lieu dans un peu plus d'un an, mais les militants du Bloc québécois sont en Conseil général aujourd'hui à Drummondville pour préparer le terrain.

Les bloquistes doivent y adopter le budget du parti, qui comprend le salaire controversé de leur chef, Martine Ouellet.

Si la proposition est acceptée par les délégués, son salaire oscillera autour de 100 000 $, et elle touchera également une allocation de transition à la fin de son mandat à l’Assemblée nationale.

Le vote devrait avoir lieu en après-midi.

Lorsque pose la question à la caméra, tous les militants rencontrés par TVA Nouvelles appuient la chef et espère qu’elle réussira à convaincre les délégués d’adopter le budget.

«Ça ne semble pas chatouiller grand monde, observe le député bloquiste de Bécancour-Nicolet-Saurel, Louis Plamondon. C’est normal que quelqu’un qui est chef reçoive un salaire, surtout quand on a les moyens de le payer. Avant, on était endetté, quand on est sorti de l’élection de 2011. On se retrouvait avec un creux et on n’avait pas les moyens de payer un chef pendant cinq ans.»

En coulisse, toutefois, on sent une certaine résistance; le double salaire de Mme Ouellet soulève des questions.

Au conseil général, il est aussi question de la plateforme pour les prochaines élections. Le parti a traversé plusieurs zones de turbulence dans les derniers mois, mais il semble maintenant y avoir une certaine unité, grâce au travail de Martine Ouellet.

En discours, elle a admis qu’il y avait certaine grogne et qu’elle devait travailler à l’apaiser.

«Du coulage, juste avant un événement important du parti, comme cette semaine, sans aucun respect des instances du parti, ça ne nous fait pas avancer», a-t-elle lancé aux militants réunis. «Je suis persuadée que ce n’est pas comme ça qu’on va réussir à mobiliser et à gagner en 2019. Je sens un peu de résistance au changement. Je ne pense pas que c’est en faisant les mêmes recettes depuis 25 ans qu’on va avoir des résultats différents.»

-D'après les informations de Pierre-Olivier Zappa