Le top 30 des moins de 30 ans

Leur carrière est déjà éclatante et ils n’ont même pas encore 30 ans. Le Journal vous présente son palmarès des 30 jeunes artistes québécois qui ont le plus d’impact présentement. Quand la jeunesse inspire...

Xavier Dolan, 28 ans

Les années passent et l’étoile de Xavier Dolan ne cesse de briller. On peut dire que le jeune réalisateur est dans une très bonne position lorsqu’il peut se permettre de couper au montage de son prochain film l’actrice deux fois nommée aux Oscars Jessica Chastain. Il reste maintenant à voir si The Death and Life of John F. Donovan permettra au cinéaste de retourner une fois de plus à Cannes.

Photo d’archives, traitée par l’application Prisma

Cœur de Pirate, 28 ans

C’est au printemps que Béatrice Martin lancera son très attendu nouvel album, En cas de tempête, ce jardin sera fermé. Conjuguant depuis plusieurs années une fructueuse carrière des deux côtés de l’océan, la jeune mère de famille, qui souligne ses dix ans de carrière, n’a visiblement pas terminé les allers-retours Montréal-Paris. Les Français sont fous d’elle et on ne voit pas cette histoire d’amour se terminer de sitôt.

Charlotte Cardin, 23 ans

Finaliste de la première saison de La Voix, en 2013, Charlotte Cardin a fait un bond prodigieux depuis. À un si jeune âge, l’interprète a réussi à se bâtir un bassin d’admirateurs ici et à l’étranger, grâce à une mise en marché savamment réfléchie. Après avoir sorti quelques pièces au compte-gouttes, Charlotte arrivera avec son premier album complet cette année. Les portes du succès sont ouvertes toutes grandes pour elle.

Photo d’archives, traitée par l’application Prisma

Marianna Mazza, 27 ans

L’ascension de cette jeune humoriste, fille d’immigrante qui n’a pas fait l’École nationale de l’humour, est pour le moins impressionnante. En l’espace de quelques années seulement, Mariana Mazza est passée d’humoriste de la relève à figure incontournable de l’humour. Avec des présences remarquées à la télé et au cinéma, Mariana ne laisse personne indifférent avec ses positions tranchées. Une franchise qui a été accueillie comme une bouffée de fraîcheur par le public.

Katherine Levac, 28 ans

Révélée au petit écran dans les comédies SNL Québec et Like-moi, Katherine Levac vient de lancer son premier spectacle solo, Velours. Très bien reçue par la critique, et écoulée à déjà plus de 75 000 billets, cette première tournée est déjà un succès pour la Franco-Ontarienne.

Sophie Nélisse, 17 ans

Avant même d’avoir atteint la majorité, la jeune actrice compte déjà 12 longs-métrages à son actif. Alternant entre les productions francophones et anglophones, Sophie jouera dans son premier film d’action, Close, aux côtés de la Suédoise Noomi Rapace (Millenium). Le film a été tourné l’été dernier à Londres.

Sarah-Jeanne Labrosse, 26 ans

Elle a beau n’avoir que 26 ans, Sarah-Jeanne Labrosse compte déjà plus de 15 ans d’expérience dans le métier. Maniant habilement les réseaux sociaux (elle a 280 000 abonnés Instagram), la jeune femme est de retour au petit écran dans Les Pays d’en haut, en plus d’avoir participé aux derniers films de Xavier Dolan et Daren Aronofsky.

Photo d’archives, traitée par l’application Prisma

Julien Lacroix, 25 ans

Parfait exemple de l’humoriste 2.0, Julien Lacroix a réussi à mousser sa carrière grâce à ses nombreuses et hilarantes capsules web. Lacroix, qui attire les foules chaque été à Zoofest et qui sera de la première édition du Grand Montréal comédie fest, a remporté trois Olivier en décembre dernier, dont celui très convoité de découverte de l’année. Il est LE prochain nom à surveiller en humour.

Safia Nolin, 26 ans

On peut dire que le gala de l’ADISQ a changé la vie de Safia Nolin. En 2016, l’auteure-compositrice originaire de Québec avait reçu plusieurs critiques pour sa tenue vestimentaire. L’année d’après, elle prenait sa revanche en remportant le Félix d’interprète féminine. Avec sa poésie sensible et unique, la jeune femme ne laisse visiblement personne indifférent.

Jay Du Temple, 26 ans

Ancienne vedette de Zoofest, Jay Du Temple a vu sa popularité exploser lorsqu’il a animé l’émission Occupation double à Bali, l’automne dernier. Tournant présentement son Moyen Tour, l’humoriste lancera son premier spectacle solo, Bien faire, cet été. Pour reprendre sa célèbre expression, on espère qu’il n’y aura pas de «bisbille» avec ceux qui seront jaloux de son succès.

Photo d’archives, traitée par l’application Prisma

Kaytranada, 25 ans

Encore relativement inconnu au Québec, Kaytranada, Louis Kevin Celestin de son vrai nom, a été signé sur la même étiquette que Radiohead et Adele, XL Recordings. Le DJ de Saint-Hubert a écarquillé bien des yeux en remportant le prestigieux prix Polaris, en 2016, pour son premier album officiel, 99,9 %.

Olivier Dion, 26 ans

Depuis son passage à Star Académie, en 2012, Olivier Dion n’a cessé d’enchaîner les projets d’envergure. Après un petit rôle dans la comédie musicale Hairspray, le chanteur a été repêché pour faire partie de la grande aventure des Trois Mousquetaires, en France, où il a vu sa popularité exploser. Cet hiver, il est de retour au Québec pour animer Danser pour gagner.

Milk & Bone, Camille Poliquin et Laurence Lafond-Beaulne, 25 et 27 ans

Après un premier album, Little Mourning, très bien accueilli en 2015, le duo revient à la charge avec un nouvel opus, Deception Bay, qui devrait encore plus lui ouvrir les portes à l’étranger. Les États-Unis et l’Europe sont sur le radar des deux talentueuses chanteuses.

Photo d’archives, traitée par l’application Prisma

Sarah-Maude Beauchesne, 27 ans

Auteure touche-à-tout, Sarah-Maude Beauchesne partage son temps entre le blogue Les Fourchettes, qu’elle a créé, l’écriture de romans – son premier, Cœur de slush, est un best-seller – et les textes du populaire téléroman jeunesse, Le chalet, à VRAK, et de la série L’Académie, sur Illico. Parions qu’on n’a pas fini de lire ses écrits.

Pier-Luc Funk, 23 ans

Acteur chevronné malgré son jeune âge – il cumule les projets tant à la télévision qu’au cinéma et en improvisation – Pier-Luc Funk est devenu, en septembre dernier, le plus jeune lauréat du prix Gémeaux dans la catégorie Meilleur premier rôle masculin : série dramatique annuelle. Son jeu troublant dans Mémoires vives a montré que le jeune acteur n’était pas confiné qu’aux rôles comiques.

Photo d’archives, traitée par l’application Prisma

Antoine Olivier Pilon, 20 ans

En 2014, Mommy a tout changé pour Antoine Olivier Pilon. Remarqué ici comme en Europe, le jeune acteur avait reçu plusieurs offres de jeu. Alors que la percée en France se fait encore attendre, Antoine a récemment joué dans 1:54 et Junior majeur au Québec.

Charles-Richard Hamelin, 28 ans

Pianiste émérite, Charles-Richard Hamelin connaît une brillante carrière ponctuée de nombreuses récompenses reçues à l’étranger. Le musicien s’est notamment démarqué lors d’un concours sur Chopin, à Varsovie. Et il accumule les tournées en Asie, en Europe et aux États-Unis.

Catherine Brunet, 27 ans

Très active sur les réseaux sociaux – elle s’est d’ailleurs récemment moquée des influenceurs –, la comédienne campe l’un des rôles principaux dans l’émission Le chalet. Spécialiste en doublage, elle fait aussi les voix en français d’Emma Stone, Jennifer Lawrence, Daisy Ridley et Margot Robbie.

Mehdi Bousaidan, 26 ans

Ils sont rares les humoristes de la relève à avoir eu une émission de télévision à leur nom. C’est pourtant l’exploit qu’a réussi Mehdi Bousaidan, avec Med, à VRAK. Depuis son passage remarqué à la finale d’En route vers mon premier gala..., en 2014, l’humoriste d’origine algérienne ne cesse d’impressionner.

Photo d’archives, traitée par l’application Prisma

Andréanne A. Malette, 29 ans

Même si elle a été injustement boudée au dernier Gala de l’ADISQ, Andréanne A. Malette a vu son entraînante chanson Fou tourner abondamment à la radio, ces derniers mois. Révélée à Star Académie en 2012, l’auteure-compositrice originaire d’Ottawa poursuit actuellement sa tournée à l’échelle de la province.

Mylène Saint-Sauveur, 27 ans

Cet hiver, la comédienne interprète Fanny, de la nouvelle série Hubert et Fanny, sur ICI Radio-Canada Télé. Après s’être fait remarquer dans différents rôles secondaires (Nos étés, Les Parent, Les jeunes loups), voilà que la jeune femme se fait maintenant proposer des rôles principaux, à juste titre.

Ludivine Reding, 21 ans

Série de l’heure cet hiver, Fugueuse a révélé la jeune Ludivine Reding au grand public. Mais la comédienne n’en était pas à ses premières armes, elle qui a notamment joué dans Tactik, La théorie du K.O. et Les beaux malaises. En doublage, elle a aussi prêté sa voix à Chloe Grace-Moretz dans les films Kick-Ass et Hugo.

Photo d’archives, traitée par l’application Prisma

Phil Roy, 29 ans

Sorti de l’École nationale de l’humour en 2011, Phil Roy n’a cessé de grimper les échelons, participant à de nombreuses émissions (Un gars le soir, Brassard en direct d’aujourd’hui, SNL Québec) jusqu’à la sortie de son premier one-man show l’an dernier : Monsieur. Depuis 2016, il anime également ALT sur les ondes de VRAK.

Valérie Carpentier, 24 ans

Gagnante de la toute première saison de La Voix, en 2013, Valérie Carpentier s’est retrouvée en nomination comme Interprète féminine de l’année, l’automne dernier, au Gala de l’ADISQ. Avec trois albums sur le marché, dont L’été des orages qui a été certifié or, l’interprète est sur une belle lancée.

Gabriella, 24 ans

Auteure-compositrice et violoniste, Gabriella a vu sa carrière prendre un nouveau tournant, en 2016, après sa participation à l’émission The Voice : la plus belle voix, en France. Depuis, tous les espoirs sont permis pour celle qui a récemment signé avec Polydor, une filiale de la multinationale Universal.

Valérie Chevalier, 29 ans

D’abord connue comme comédienne (Lance et compte, Nos étés, C.A.), Valérie Chevalier a ensuite cumulé des projets comme animatrice et chroniqueuse (Salut, Bonjour !, La Voix). Dernièrement, elle a ajouté une autre corde à son arc en lançant trois romans (Tu peux toujours courir, La théorie du drap contour, Les petites tempêtes) qui se sont tous retrouvés au palmarès des ventes.

Nathasha Kanapé Fontaine, 26 ans

Née à Baie-Comeau, la jeune femme innue a d’abord fait parler d’elle par ses slams « territoriaux » et ses recueils de poésie. Depuis l’automne dernier, l’artiste militante a aussi fait son entrée au pénitencier de Lietteville, en jouant le rôle de la détenue Eyota Standing Bear, dans Unité 9.

Photo d’archives, traitée par l’application Prisma

Marianne Fortier, 24 ans

La fameuse petite Aurore, dans le film du même nom sorti en 2005, a fait beaucoup de chemin depuis. On peut présentement la voir dans les séries jeunesse Jérémie et L’Académie. Au cinéma, elle a aussi récemment participé à Pieds nus dans l’aube.

Camille Felton, 18 ans

Cet hiver, on peut voir la jeune comédienne dans la distribution de la percutante série Fugueuse. Au petit écran depuis deux ans, elle a aussi participé à Jérémie, Feux ainsi que Max et Livia.

Antoine Charbonneau-Demers, 23 ans

Romancier, auteur de théâtre, comédien et dessinateur, le jeune Antoine Charbonneau-Demers connaît un début de carrière pour le moins fulgurant. En 2016, ce diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal a remporté le prix Robert-Cliche pour le meilleur premier roman, avec Coco.