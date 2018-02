Les hauts et les bas de Maxime Gibeault

Roulant sa bosse comme acteur depuis cinq ans, Maxime Gibeault vivra une belle année sur le plan professionnel puisque nous le verrons, dès le 15 février, dans la nouveauté «La dérape» sur Club illico. Rencontré récemment, le jeune homme nous parle de ses projets et de sa bipolarité.

Maxime Gibeault ne se destinait pas à une carrière d’acteur. Alors qu’il aspirait plutôt à devenir avocat, c’est en 2013 que le jeune homme décroche un premier rôle dans le film «Il était une fois les Boys». «J’avais vu passer un appel d’auditions ouvertes au public, et j’ai tout simplement tenté ma chance. J’avais 15 ans, et je n’avais jamais joué avant. C’est ainsi que tout a commencé pour moi.»

Ayant, au fil du temps, enchaîné les rôles, l’acteur nous revient cette fois dans «La dérape», dans la peau de Matt St-Pierre, un jeune homme arrogant qui évolue aux côtés de son frère jumeau, Alex (Samuel Gauthier), dans le milieu du karting.

«Matt est un personnage très obscur. Il donne l’impression d’avoir confiance en lui, mais au fond, il s’agit d’un gars qui a beaucoup manqué d’amour de la part de son père, Rick, joué par Guy Jodoin. De plus, sa bonne relation avec son frère sera compromise par l’arrivée de Julia (Camille Felton), une jeune coureuse automobile pour qui son jumeau développera des sentiments», résume-t-il.

Des projets plein la tête

«Je travaille à fonder une entreprise qui se spécialisera dans l’organisation d’événements privés. De plus, d’ici la fin de février, on pourra me voir animer, sur YouTube, un nouveau podcast qui s’intitulera «Médium saignant». Dans le cadre de ce projet, je vais recevoir, au fil des semaines, plus d’une trentaine d’artistes tels que Kim Rusk, Maxim Martin et bien d’autres. Pour en savoir plus à ce sujet, j’invite les gens à suivre mon compte @maxgibier sur Instagram», déclare le jeune influenceur, qui compte plus de 25 000 abonnés.

Une période difficile

Sur le plan personnel, Maxime ne cache pas qu’il a vécu des moments difficiles ces derniers mois. «J’ai fait une grosse dépression l’été dernier, peu après les tournages de «La dérape». Je ne mangeais plus et je ne dormais presque plus. Je ne voyais plus aucun sens à la vie. En l’espace de trois mois, j’ai perdu 35 lb. On m’a finalement diagnostiqué un trouble bipolaire.

Lorsqu’on me l’a annoncé, je l’ai bien pris, mais je ne m’y attendais pas. J’ai fait récemment une rechute qui m’a valu un séjour de deux semaines dans un institut psychiatrique. Depuis ce temps, je vais mieux. Je ne veux pas me servir de ça pour me victimiser. Ce n’est pas parce qu’on est bipolaire qu’on ne peut pas vivre convenablement. Je prends maintenant des médicaments et je dois m’imposer des limites. Je suis très reconnaissant envers mes amis et mes parents, qui ont toujours été là pour me soutenir durant cette dure période», souligne-t-il.

Maintenant célibataire

Après avoir partagé sa vie durant un peu plus d’un an avec la comédienne Sophie Nélisse, Maxime Gibeault est à présent célibataire. «Nous ne sommes plus ensemble. J’adore Sophie, mais il était mieux pour nous qu’on se sépare. Je vivais, l’automne dernier, une période difficile de ma vie et je devais prendre soin de moi», nous a-t-il confié.