Les Sud-Coréens font la manne avec Airbnb

Alors que la Corée du Sud est prise d’assaut par des milliers de visiteurs venus assister ou participer aux Jeux olympiques de Pyeongchang, les résidents de la province de Gangwon devraient empocher plus de 2 millions $ pour la location de leurs demeures par l'entremise de la plateforme Airbnb.

Pendant les Jeux d’hiver, plus de 9000 voyageurs devaient être hébergés dans l’un des 4000 logements de la province de Gangwon répertoriés sur le site d’Airbnb, a rapporté jeudi CNBC.

En moyenne, les voyageurs ont réservé pour trois nuitées et ont payé environ 170 $ la nuit, a précisé le géant de la location d’hébergement à court terme lors d’une conférence de presse tenue à Séoul la semaine dernière. Le logement le plus coûteux de la province a été loué le 14 février à plus 400 $ la nuit, a indiqué CNBC.

Le revenu moyen pour les résidents qui louent leur maison pendant les Jeux est d’environ 260 $. Au total, les hôtes à Gangwon devraient obtenir des revenus de 2,1 millions $ pendant l’événement.

Les Jeux olympiques de Pyeongchang, un district de la province de Gangwon, prendront fin le 25 février.