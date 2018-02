MeToo: «Aujourd'hui, je me sens moins seule»

De passage à Québec samedi pour un spectacle, Nathalie Simard revient sur la vague de dénonciation d’agressions sexuelles survenue dans les derniers mois.

La chanteuse en parle d'ailleurs dans son spectacle Coup de cœur, présenté samedi soir au Centre d'art La Chapelle.

La journaliste de TVA Nouvelles Pascale Robitaille l'a rencontrée avant sa prestation.

Vous avez décidé d'aborder le sujet de #MoiAussi, les allégations d'agressions sexuelles qui ont eu lieu au cours des derniers mois, depuis le mois d'octobre. Pourquoi vous avez fait ce choix-là?

«Il y a une chanson qui se prête bien à ça. Je trouvais que ça avait sa place, mais sans aller trop dans le sujet. C'est simplement d'expliquer que, dans la vie, je pense que c'est important de parler haut et fort et de se lever debout, et que moi, j'ai été 14 ans toute seule dans mon milieu à supporter cette cause-là, à bout de bras. Aujourd'hui, je me sens moins seule. Donc, c'est important de dénoncer... Ça brise des vies. Donc, c'est important de se libérer quand on doit le faire. C'est un pas très difficile à faire pour un être humain, que ce soit un homme ou une femme, mais qui est tellement nécessaire, et surtout aujourd'hui, en 2018. Je pense qu'on est rendu là, à se lever debout et à dire que c'est assez.»

Ça a fait un effet boule de neige au cours des derniers mois. Il y a plusieurs dénonciations qui ont été faites. Est-ce que vous auriez aimé que ce soit le cas en 2004, quand vous êtes sortie de l'ombre?

«Tellement pas. Puis souvent, on me pose la question: est-ce que tu es déçue que ça sorte juste là, que les gens ne t'ont pas appuyée dans le temps? Non... Moi, je les comprends. Ça m'a pris 25 ans avant de parler.»

Vous aviez dit que, deux ans après votre sortie, ça avait commencé à être plus difficile. Est-ce que vous sentez que c'est encore difficile maintenant?

«Beaucoup moins. Oui, ça fait peur. Autant il y a de dénonciations, autant il y a des agresseurs qui sont mis sur la sellette.»

Maintenant, vous êtes capable d'en parler, puis d’appuyer ces gens-là qui veulent dénoncer. Est-ce que c'est devenu une mission pour vous cette cause-là?

«Bien oui, c'est clair. Faut que je me mette à l'évidence. C'est sûr. Souvent, on se dit: pourquoi moi? Pourquoi j'ai vécu ça? C'est ça. C'est de se dire: bon, bien, regarde, ma mission, c'est probablement de parler et d'aider la société, de faire quelque chose de concret pour la société, pour ma fille, pour les enfants, pour les protéger. Je pense que c'est au niveau de la prévention qu'on doit agir.»

Il y a un pas qui a été fait dans la bonne direction. Il en reste encore beaucoup à faire.

«Il en reste. Il en restera toujours à faire, comme dans toutes les autres sphères de la société, dans tous les problèmes dans lesquels on est plongés dans notre société. Il y aura toujours beaucoup de travail à faire, beaucoup de rigueur à y mettre en tant que citoyens, en tant que personnes. Il faut s'impliquer aujourd'hui plus que jamais.»

-D’après l’entrevue de Pascale Robitaille