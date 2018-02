Possible dernier mandat pour Gilles Lehouillier

Triomphalement réélu il y a moins de quatre mois, Gilles Lehouillier a fait savoir vendredi qu’il effectue «peut-être» son dernier mandat à la tête de la Ville de Lévis.

C’est ce que le maire Lehouillier a lui-même révélé au «Journal de Québec» en marge de la réunion du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), à Lévis.

«À la fin du deuxième mandat, je vais avoir 68 ans. Est-ce que je vais encore avoir la santé? Je roule à 70-75 heures par semaine pour la Ville. J’adore ça. Mais après deux mandats, ça va m’emmener à une réflexion. C’est peut-être mon dernier mandat», a-t-il lâché, l’air de rien.

Même s’il n’en avait jamais parlé auparavant, M. Lehouillier a indiqué que cette idée de ne pas aller au-delà d’un deuxième mandat lui trottait dans la tête depuis 2013. «Je m’étais donné comme mission, dans ma tête, deux mandats. À l’origine, je me disais, si je vais à la mairie, c’est pour deux mandats», a-t-il assuré.

Affirmant vouloir se «consacrer très fortement à Lévis», Gilles Lehouillier s’est également dit en réflexion quant à son mandat de trésorier et de deuxième vice-président de l’UMQ qui prend fin en mai. «C’est pas sûr [que je me représente], a-t-il déclaré. On verra au mois de mai. Mais c’est sûr que, pour moi, ce n’est pas un "must" d’être un officier (de l’UMQ).»

En novembre 2017, M. Lehouillier a été réélu comme maire de Lévis avec plus de 92 % des voix. Il a également fait élire tous les candidats de son parti aux 15 postes de conseillers.

Legs et priorités

Durant ce mandat électoral, Gilles Lehouillier promet de se consacrer à plein temps à l’enjeu de la mobilité qui lui tient particulièrement à cœur. Il a évoqué pêle-mêle la nécessaire amélioration des axes routiers, le troisième lien et les voies réservées pour les autobus.

«Si on améliore nos axes routiers et nos dessertes au niveau du transport, je pense que la région Chaudière-Appalaches va connaître un développement industriel fulgurant comme on n’aura jamais vu ailleurs au Québec et ça va être en complémentarité avec notre capitale», a-t-il signalé. Selon lui, «il faut que Lévis passe à l’ère moderne pour les infrastructures routières».

Interrogé sur son legs en politique municipale, M. Lehouillier a énuméré la lutte contre la congestion routière, la bordure fluviale et les grands parcs urbains.