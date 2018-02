Projet Well Inc.: le consortium retire son offre

La Ville de Sherbrooke dit prendre acte de la décision du consortium formé par Sherweb, le groupe Custeau et le Fonds de solidarité de la FTQ, de retirer son projet au centre-ville pour le projet de développement du Quartier Well Inc.

La municipalité a réagi dans un communiqué émis samedi.

«Nous aurions aimé avoir plus de temps pour évaluer tous les aspects du projet et surtout ses retombées pour les prochaines décennies. Cependant, nous respectons la décision du consortium», affirme le maire Steve Lussier dans le communiqué.

L'enveloppe budgétaire totale était évaluée à 70 M$, dont 50 M$ financés par le privé pour revitaliser le centre-ville de Sherbrooke. Le consortium souhaitait créer un quartier de l'entrepreneuriat sur la rue Wellington Sud.