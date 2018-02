Usurpation d'identité : des jeunes filles ciblées par une arnaque sur Facebook

L'agence de mannequins Les Muses, à Québec, s'est fait usurper son compte Facebook il y a quelques semaines. Les arnaqueurs utilisent le logo et le nom de l'entreprise pour aborder de jeunes filles et solliciter des séances de photos en lingerie.

«Une fille m'a écrit pour me demander si une Pauline Yon travaillait à notre agence. Elle lui a demandé de réaliser des séances de photos pour une marque de lingerie. J'ai tout de suite signalé ce faux compte à l'équipe Facebook parce que j'anticipe le pire», s'est inquiété la propriétaire de l'agence de mannequins Les Muses, Marie-Philippe Cyr.

La jeune entrepreneure a aussi demandé à sa communauté Facebook de signaler le compte afin qu'il soit fermé définitivement, en vain. Après examen du profil, l'équipe de Facebook a déterminé que celui-ci n'allait pas à l'encontre des standards de la communauté.

Ce n'est pas la première fois que des arnaqueurs utilisent Facebook pour à des fins malveillantes. «C'est fréquent parce que c'est facile de prendre un logo et de se faire passer pour quelqu'un. Souvent, ce sont des offres qui sont trop belles pour être vraies», relate Steve Waterhouse, expert en sécurité informatique.

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, avait reconnu en début d'année que l'équipe de Facebook faisait trop d'erreurs dans le signalement des fautes et des abus. Il souhaitait rectifier le tir.

L'agence de mannequin Les Muses existe depuis 27 ans et gère 350 mannequins, tous âgés entre 2 et 70 ans. Les employés ne prennent jamais contact avec de nouvelles recrues sur Facebook. «C'est d'abord le client qui nous contacte, explique-t-elle. Par la suite, nous prenons contact avec nos mannequins par téléphone et par courriel.»