Vague de vols de souffleuses depuis la fin décembre à Longueuil

Des voleurs de souffleuses à neige semblent s’en donner à cœur joie cet hiver à Longueuil.

Samedi, dans un communiqué, le Service de police de l’agglomération de Longueuil a indiqué que depuis le 28 décembre dernier, pas moins de 16 vols de souffleuses lui ont été rapportés.

«La plupart de ces appareils ont été volés à l’intérieur d’abri Tempo», a précisé le service de police, demandant l’aide du public pour lui fournir des indices afin de résoudre ces vols.

«Si vous avez été témoin d’événements en lien avec l’un de ces vols, nous vous prions de communiquer avec nous en composant le 450 463-7011 ou le 450 646-8500 si vous désirez demeurer anonyme», peut-on lire dans le message du SPAL.

Profitant de l’occasion, le service de police recommande aux citoyens de ranger leurs outils et appareils d’entretien à l’intérieur d’un lieu cadenassé (garage, cabanon et autres) et d’éviter de laisser les portes de ces abris ouvertes et à la vue des regards mal intentionnés.

Le SPAL ajoute que «si vous devez laisser ces machines à l’extérieur, prévoyez une chaîne en métal et cadenas robuste puis, recouvrez-les d’une toile une fois le moteur refroidi».

Il suggère également de buriner les objets ou d’y apposer de la peinture pour les rendre plus facilement identifiables en cas de vol.