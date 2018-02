Dix ans sans nouvelles de Marilyn Bergeron

À l’occasion des 10 ans de sa disparition, la famille de Marilyn Bergeron interpelle la population afin que toute personne qui aurait des informations les communique afin de faire avancer l’enquête.

La jeune femme de 24 ans de Québec a été vue pour la dernière fois le 17 février 2008 dans un Café Dépôt du secteur Saint-Romuald, à Lévis. Elle n’a pas été revue depuis.

Selon la famille, toutes les hypothèses sont encore considérées dans l’enquête sur sa disparition. Sa mère, Andrée Béchard, indique qu’elle a reçu au moins une information pertinente dans les derniers mois, sur laquelle la police de Québec enquête plus sérieusement.

«Je n’ai pas de résultat par rapport aux services policiers, je ne sais pas où c’en est rendu», mentionne-t-elle toutefois.

La récompense allant jusqu’à 30 000 $ offerte à quiconque aiderait à la retrouver est prolongée de trois mois, jusqu’au mois de mai.

Courtoisie

Un nouveau portrait qui représente l’apparence qu’elle pourrait avoir aujourd’hui a aussi été dévoilé dimanche.

La famille demande à nouveau que l’enquête sur cette disparition, présentement menée par la police de Québec, soit transférée à la Sûreté du Québec. Comme il s’agit d’une disparition, les policiers provinciaux ont plus facilement des contacts avec les autres corps de police en Amérique du Nord, estime l’avocat de la famille, Marc Bellemare.

«La dernière année a été quand même assez chargée, dit-il. On a eu au total à peu près 80 signalements; des gens qu’on a rencontrés dans certains cas, des gens à qui ont a été capables de parler, avec qui on a été capables de faire des liens. On est certain qu’il s’est passé quelque chose à Montréal.»