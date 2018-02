Actrices et réalisatrices britanniques mobilisées contre les abus sexuels

Actrices et réalisatrices britanniques se sont mobilisées contre les abus sexuels en amont de la cérémonie des Bafta Awards, qui se tient dimanche soir et pourrait consacrer «La forme de l'eau» de Guillermo del Toro.

De nombreuses stars devraient se présenter vêtues de noir, comme l'ont déjà confirmé les actrices Margot Robbie et Allison Janney, pour protester contre les scandales impliquant de grands noms du cinéma, dont Harvey Weinstein. Certaines seront accompagnées sur le tapis rouge de militantes reconnues, issues notamment de la plateforme Everyday Sexism Project.

Plus de 190 femmes de l'industrie du cinéma, dont les actrices Keira Knightley, Naomie Harris ou Jodie Whittaker, ont également lancé, via une tribune dans The Observer, un fonds visant à financer des campagnes d'information et soutenir des actions en justice contre les comportements de harcèlement.

«Dans un passé récent, nous vivions dans un monde où le harcèlement sexuel constituait (...) un aspect inévitable et pénible de la vie d'une femme», écrivent-elles. «On ne pouvait pas en parler. Mais en 2018, nous nous réveillons dans un monde prêt pour le changement».

L'actrice britannique Emma Watson a soutenu cette démarche avec un don d'un million de livres (1,13 million d'euros). Aux Etats-Unis, une initiative similaire avait vu le jour en janvier, avec la mise en place du fonds de défense juridique de l'association Time's Up, qui a récolté plus de 21 millions de dollars en deux mois.

Avant la cérémonie, la presse britannique s'interrogeait sur un éventuel soutien de Kate Middleton à cette campagne. La duchesse de Cambridge doit assister à la soirée au côté de son mari, le prince William, mais les membres de la famille royale évitent de prendre part à des protestations publiques.

Le 2 février, l'Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision (Bafta) avait annoncé l'exclusion de Harvey Weinstein, le producteur américain accusé de harcèlement, agressions sexuelles et de viols par une centaine de femmes. Son adhésion avait été suspendue dès octobre en raison de son comportement présumé, jugé «inacceptable».

Elle s'est néanmoins attirée de nombreuses critiques pour n'avoir nominé que des hommes, ou des films réalisés par des hommes, dans les catégories les plus prestigieuses, celles du meilleur film, du meilleur film britannique, et du meilleur réalisateur.

La cérémonie, qui se tient au Royal Albert Hall, sera présentée par l'actrice britannique Joanna Lumley, elle-même récompensée par deux Bafta Awards au cours de sa carrière, et rendue célèbre par son rôle dans la série «Chapeau melon et bottes de cuir».

Plus encore que le film de Joe Wright, «Les heures sombres», nominé dans neuf catégories, le favori de la compétition demeure «The Shape of Water» («La Forme de l'eau»), écrit et réalisé par Guillermo del Toro, qui pourrait rafler jusqu'à douze récompenses.

Ce conte enchanteur, déjà couronné par le Lion d'Or à la Mostra de Venise, raconte le quotidien d'une modeste employée d'un laboratoire gouvernemental américain très secret en période de Guerre froide, dont la vie bascule lorsqu'elle fait la découverte d'une expérience encore plus secrète.

Il est en lice, notamment, pour le prix du meilleur film, aux côtés de «Darkest Hour» («Les Heures sombres»), de «Dunkirk» («Dunkerque»), de Christopher Nolan, de «Call Me by Your Name», de Luca Guadagnino, et de «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» («Three Billboards: les panneaux de la vengeance»), de Martin McDonagh.

Dans la catégorie Meilleure actrice, les cinq nominées sont Sally Hawkins, pour son rôle dans «La forme de l'eau», Frances McDormand («Three Billboards: les panneaux de la vengeance»), Margot Robbie «I, Tonya» («Moi, Tonya»), Annette Bening («Film Stars Don't Die in Liverpool»), et Saoirse Ronan («Lady Bird»)

Le prix du meilleur acteur se disputera entre les Britanniques Gary Oldman, qui incarne Churchill dans «Les heures sombres», rôle pour lequel il a décroché un Golden Globe, Daniel Day-Lewis («Phantom Thread»), Daniel Kaluuya («Get Out»), Jamie Bell («Film Stars Don't Die in Liverpool»), et le franco-américain Timothée Chalamet («Call Me By Your Name).