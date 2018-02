«Blade Runner» récompensé deux fois aux BAFTA

Le film «Blade Runner» a remporté les trophées décernés pour les meilleurs effets spéciaux et pour la meilleure direction photo au British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), dimanche soir.

Le long-métrage réalisé par le Québécois Denis Villeneuve faisait face à «Dunkerque», «La forme de l'eau», «Star Wars: les derniers Jedi» et «La guerre de la planète des singes» dans la catégorie des effets spéciaux.

Du côté de la direction photo, «Blade Runner» se mesurait à «Les heures sombres», «Dunkerque», «La forme de l'eau» et «Three Bilboards: les panneaux de la vengeance».

Plusieurs prix ont toutefois échappé à Denis Villeneuve et son équipe, incluant celui décerné au meilleur réalisateur qui est allé à Guillermo del Toro pour «La forme de l'eau». «Blade Runner» était aussi en nomination dans les catégories meilleure musique, meilleur maquillage et coiffure, meilleur son, meilleur montage et meilleurs décors.

L'an dernier, Denis Villeneuve avait reçu neuf nominations aux BAFTA pour son film «L'arrivée». Les Québécois Sylvain Bellemare, Claude La Haye et Bernard Gariépy Strobl avaient finalement remporté le trophée dans la catégorie du meilleur son.

Boudé lors des Golden Globes, «Blade Runner» est toutefois en lice pour un total de cinq Oscars dans des catégories techniques, soit celles des effets spéciaux, de la direction photo, des décors, du montage sonore et du mixage sonore.

«Three Billboards Outside Ebbing Missouri» récompensé

Le film «Three Billboards Outside Ebbing Missouri» a remporté cinq récompenses lors des BAFTA, dont celles du meilleur film, meilleur scénario, et meilleur actrice.

Ce drame acide, histoire d'une mère qui demande justice après la mort de sa fille, s'est imposé face à «Call me by your name», de Luca Guadagnino, «Les heures sombres», de Joe Wright, «La forme de l'eau», de Guillermo del Toro, et «Dunkerque», de Christopher Nolan.

L'actrice américaine Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing Missouri) s'est imposée devant Annette Bening (Film Stars Don't Die in Liverpool), Margot Robbie (Moi, Tonya), Sally Hawkins (La forme de l'eau) et Saoirse Ronan (Lady Bird) pour le titre de meilleure actrice. Chez les hommes, Gary Oldman (Les heures sombres) a supplanté Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Daniel Kaluuya (Get Out), Jamie Bell (Film Stars Don't Die in Liverpool), et Timothée Chalamet (Call Me By Your Name) grâce à son interprétation de Winston Churchill.