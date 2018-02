Comment suivre le périble de «Starman» dans les confins de l'espace

«Starman», le mannequin conduisant une Tesla propulsée dans l’espace par le programme SpaceX d’Elon Musk grâce à la fusée Falcon Heavy, poursuit son périple dans les confins de notre système solaire.

S’il a été permis de suivre son parcours lors des premières heures de sa mise en orbite, ce n’est plus le cas maintenant puisque les piles à bord du véhicule ont été vidées, interrompant du même coup la retransmission des images.

Mais voilà qu’un ingénieur électrique du nom de Ben Pearson a créé un outil en ligne qui permet à n’importe quel curieux de suivre où se trouve «Starman» dans l’espace. On peut y voir le véhicule suivre un tracé elliptique en orbite autour du Soleil qui l’amènera à se rapprocher de différentes planètes, dont Mars.

Le travail de Pearson permet de suivre la vitesse du mannequin et sa position par rapport à la Terre. Et même si l’outil n’est pas officiellement lié à SpaceX, son pilote Elon Musk en est bien au fait et l’utilise lui-même pour se remémorer à quel endroit il a «stationné» sa Tesla.

Si tout se déroule comme prévu, l’épopée pourrait durer un milliard d'années et l'amener à 400 millions de kilomètres de la Terre, soit l'équivalent de 10 000 fois le tour de notre planète.