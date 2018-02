Des voyageurs exposés à la rougeole sur un vol d'Air Canada

Des voyageurs qui prenaient place dans un avion d'Air Canada effectuant la liaison entre Zurich, en Suisse, et Toronto la semaine dernière ont été exposés à la rougeole, ont annoncé les autorités de la santé de la région de Peel.

Les passagers du vol 879 d'Air Canada, qui a quitté Zurich à 10 h 27 pour atterrir à Toronto à 14 h 12 le 12 février, ont été exposés à un jeune enfant de Brampton qui avait contracté la maladie.

«La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse qui se répand rapidement parmi les personnes non immunisées ou vulnérables. Les enfants de moins d'un an, les femmes enceintes et les gens avec un système immunitaire affaibli qui étaient sur le vol 879 devraient contacter immédiatement la santé publique de Peel», a expliqué l'organisme dans un communiqué.

Les voyageurs qui se trouvaient simplement à l'aéroport Pearson de Toronto lors du passage de l'enfant malade ne courent aucun risque.

Par contre, les passagers qui étaient à bord de l'avion d'Air Canada devraient vérifier s'ils sont bel et bien immunisés contre la rougeole. Ils devront aussi être à l'affût de l'apparition de symptômes de la maladie pendant trois semaines, incluant la fièvre, une sensibilité à la lumière, l'apparition de boutons dans la bouche, des démangeaisons et la toux.

L'organisme demande aux personnes qui croient avoir contracté la maladie d'appeler à une clinique avant de se rendre sur place, afin d'éviter de contaminer les autres patients.